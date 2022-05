La Juventus dovrà rinforzarsi nel Calciomercato estivo con giocatori in grado di incrementare la qualità della rosa soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato. Se però dovessero partire Alex Sandro e Giorgio Chiellini, potrebbero arrivare anche un terzino sinistro ed un difensore centrale da aggiungere al già acquistato Federico Gatti, attualmente in prestito al Frosinone. Sarà importante però cercare di alleggerire una rosa sia per motivi tecnici che economici. Dalle partenze potrebbero arrivare soldi importanti da investire sul mercato.

A tal riguardo una somma importante la garantiranno i giocatori in prestito con diritto di riscatto ad altre società. Su tutti Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski, attualmente al Tottenham, e Merih Demiral all'Atalanta. A proposito del difensore turco, arrivano conferme importanti in merito alla volontà della società bergamasca di acquistare a titolo definitivo il giocatore. Trasferitosi in prestito con diritto di riscatto nel recente calciomercato estivo, la Juventus ha già ricevuto 3 milioni di euro a cui bisognerà aggiungere 20 milioni di euro per il riscatto ad altri milioni con dei bonus per un totale di 28 milioni di euro. Il riscatto sembra cosa certa anche perché l'Atalanta potrebbe cederlo nel calciomercato estivo.

Il difensore turco ha mercato e potrebbe garantire circa 35 milioni di euro.

L'Atalanta sarebbe vicina al riscatto del cartellino di Demiral

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato sarebbe vicino il riscatto del cartellino di Merih Demiral da parte dell'Atalanta. La Juventus otterrà in tal caso circa 20 milioni di euro oltre ai 3 milioni di euro già ricevuti per il prestito.

A questi potrebbero aggiungersi alla lunga dei bonus per altri 5 milioni di euro per un totale di 28 milioni di euro. Tale somma potrebbe ritornare utile alla società bianconera per rinforzare il centrocampo. A tal riguardo piacciono Jorginho del Chelsea e Leandro Paredes del Paris Saint Germain, valutati entrambi circa 20 milioni di euro.

La stagione fino ad adesso disputata da Demiral

La stagione disputata fino ad adesso da Merih Demiral è stata importante, nonostante l'Atalanta abbia peggiorato il rendimento nel campionato italiano e nelle competizioni europee rispetto alla scorsa stagione. Il difensore ha giocato fino ad adesso 25 match nel campionato italiano segnando 1 gol e fornendo 1 assist decisivo ad un suo compagno. A questi bisogna aggiungere 2 match in Coppa Italia, 6 match in Champions League ed 1 gol e 6 match in Europa League con un assist. Demiral è un riferimento della nazionale turca da diverse stagioni avendo esordito all'età di 20 anni, ovvero nel 2018.