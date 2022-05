La Juventus è al lavoro per chiudere al meglio la stagione in campionato dopo la certezza di partecipare alla Champions League nel 2022-2023. C'è inoltre una competizione da provare a vincere, ovvero la Coppa Italia, nella finale contro l'Inter prevista l'11 maggio. La società bianconera durante il Calciomercato estivo dovrà rinforzare in maniera importante la rosa considerando i raccolti raccolti in questa stagione. Non può soddisfare un quarto posto in campionato e l'uscita agli ottavi di finale di Champions League contro il Villareal. Per questo ci si attendono acquisti a centrocampo, settore che ha mostrato problematiche evidenti nella qualità.

Potrebbe arrivare un giocatore bravo nell'impostazione di gioco ma anche una mezzala d'inserimento. Attualmente l'esigenza principale sembra essere proprio quella di acquistare un giocatore bravo ad inserirsi e a garantire assist e gol. Fra i giocatori seguiti ci sarebbero Jorginho del Chelsea e Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. Nelle ultime ore però la Juventus starebbe valutando soprattutto Rodrigo De Paul, che dopo un inizio problematico nell'Atletico Madrid è cresciuto molto. L'argentino dopo una sola stagione nel campionato spagnolo potrebbe ritornare in Italia.

Il centrocampista Rodrigo De Paul potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

L'argentino sarebbe considerato il rinforzo ideale per il centrocampo, un giocatore che garantirebbe inserimenti, assist e gol. Sarebbe preferito anche a Milinkovic-Savic per motivi economici, anche perché non è facile trattare con la Lazio l'acquisto del centrocampista. La sua valutazione è di circa 70 milioni di euro, costa invece circa 30 milioni di euro l'argentino.

Ad agevolare il suo trasferimento alla Juventus potrebbe essere anche il rapporto professionale fra Atletico Madrid e la Juventus, consolidato nelle ultime stagioni anche con l'affare Morata, attualmente in prestito alla società bianconera. Sul centrocampista argentino ci sarebbe l'interesse anche dell'Inter.

La stagione disputata fino ad adesso da Rodrigo De Paul

Dopo un inizio di stagione problematico il centrocampista Rodrigo De Paul è diventato un titolare dell'Atletico Madrid, con Simeone che lo ha schierato centrale di centrocampo nel 4-4-2. Fino ad adesso ha disputato 32 match nel campionato spagnolo segnando 1 gol e fornendo un 2 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere un match di Supercoppa spagnola, 2 match di Coppa di Spagna e 9 match di Champions League con un gol. L'Atletico Madrid è arrivato ai quarti di finale della massima competizione europea.