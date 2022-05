Dopo sei anni Paul Pogba sarebbe a un passo dal ritorno alla Juventus. Stando a quanto afferma la Gazzetta dello Sport la trattativa sarebbe quasi fatta e resterebbero da limare solo gli ultimi dettagli.

Pogba avrebbe quindi deciso di seguire il suo cuore e di tornare alla Juventus dove ha vissuto anni importanti sul piano sportivo e dove soprattutto ritroverebbe Massimiliano Allegri. Il rapporto tra il tecnico livornese e il francese è ottimo e questo sarebbe stato uno degli aspetti che hanno spinto il centrocampista a dire sì alla Vecchia Signora.

Paul Pogba sotto la guida di Massimiliano Allegri ha reso al meglio e poter tornare a lavorare con l'allenatore toscano gli permetterebbe di lasciarsi alle spalle anni difficili. Non è da escludere che presto tra il tecnico livornese e il francese ci possa essere un contatto diretto.

Scelta di cuore

Sei anni fa Paul Pogba lasciava la Juventus per una cifra superiore ai 100 milioni, andando a percepire al Manchester United un lauto ingaggio a doppia cifra. La sua esperienza in Inghilterra, però, non è stata delle migliori. Pogba ha vinto poco e soprattutto è stato spesso al centro delle critiche. Adesso per lui potrebbero riaprirsi le porte della Juventus: grazie ad Allegri a Torino il centrocampista era cresciuto tantissimo.

Per questo motivo, proprio la presenza del tecnico livornese sarebbe stata un fattore decisivo nella scelta del francese.

Pogba, in queste settimane, ha ricevuto anche una ricca offerta da parte del PSG, quasi certamente più elevata di quella della della Juventus (che dovrebbe essere di 7,5 milioni annui più bonus), ma alla fine per lui avrebbe "prevalso il cuore".

Morata potrebbe lasciare la Juventus

Nel 2012 un giovanissimo Paul Pogba arrivava alla Juventus a parametro zero dal Manchester United, adesso a 10 anni di distanza potrebbe verificarsi la stessa cosa. Il francese ha Torino ha vissuto quattro anni importanti, poi nel 2016 scelse di lasciare Torino per tornare proprio ai Red Devils.

Nella sua prima avventura in bianconero Paul Pogba ha giocato con Alvaro Morata ma in questa sua seconda esperienza potrebbe non ritrovare lo spagnolo. Infatti, il numero 9 juventino rischia di lasciare Torino per tornare all'Atletico Madrid. La Juventus non sarebbe intenzionata a riscattare Morata per 35 milioni, anche se non è da escludere che la dirigenza juventina tenti un assalto allo spagnolo a condizioni economiche diverse. Per ora non ci sono state comunicazione ufficiali da parte del club bianconero, come ha confermato Cerezo, presidente dei Colchoneros, il quale ha spiegato di non sapere se la Juve ha intenzione di tenerlo o meno: "Ci dica cosa vuole fare, perché ora non lo sappiamo".