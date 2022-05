La Juventus a fine stagione dovrà decidere il futuro di diversi giocatori, fra cui anche Alvaro Morata, attualmente in prestito dall'Atletico Madrid. La società bianconera può esercitare il diritto di riscatto per 35 milioni di euro; una somma che però difficilmente la società bianconera spenderà, anche in ragione dell'età dello spagnolo, il quale compirà 30 anni a fine 2022. A meno di una volontà della società spagnola di accettare una cifra minore, il riscatto di Morata pare attualmente difficile.

Per questo la Juventus starebbe valutando altri giocatori, magari a un prezzo agevolato.

Fra questi ci sarebbe Luis Muriel, che in questa stagione ha dimostrato la sua importanza nell'Atalanta nonostante i bergamaschi non abbiano confermato i risultati delle stagioni precedenti. In scadenza di contratto a giugno 2023 con un'offerta da circa 20 milioni di euro potrebbe lasciare la società nerazzurra.

La Juventus potrebbe acquistare Muriel

Se gli spagnoli decidessero di accettare un prezzo minore, magari vicino ai 20 milioni di euro, Morata potrebbe essere confermato a Torino; in caso contrario invece è forte la possibilità di un ritorno all'Atletico Madrid del giocatore, anche se in tal caso non dovrebbe rimanere nella rosa di Simeone, ma essere ceduto a una delle società interessate.

In tal caso la Juventus dovrà trovare un sostituto di qualità allo spagnolo. Fra i giocatori seguiti ci sarebbe Luis Muriel, in scadenza di contratto con l'Atalanta a giugno 2023. Proprio l'intesa contrattuale in scadenza fra un anno potrebbe agevolare una cessione a un prezzo "contenuto" del colombiano: si parla di circa 20 milioni di euro.

La stagione disputata da Luis Muriel con l'Atalanta

In questa stagione finora Luis Muriel ha disputato 27 presenze nel campionato italiano, segnando 9 gol e fornendo 9 assist decisivi ai suoi compagni. Inoltre ha giocato due partite in Coppa Italia (con un gol), cinque match (con una rete) in Champions League e cinque gare in Europa League (con tre reti e un assist).