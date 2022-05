La Juventus, dopo aver chiuso questa stagione con un quarto posto in campionato e nessun trofeo vinto, è già pronta a tuffarsi sul mercato. La società sta cercando di capire quali giocatori della rosa attuale possono essere utili anche per la prossima stagione e su quali profili investire in entrata. In uscita sono certi gli addii di Dybala, Bernardeschi e Chiellini, in entrata diverse indiscrezioni parlano dei possibili arrivi di Di Maria e di Pogba, entrambi a parametro zero.

Valutazioni sulla rosa della Juventus: chi può partire e chi dovrebbe restare

Partendo dal mercato in uscita, oltre alla sicure partenze di Dybala, Bernardeschi e Chiellini, gli altri indiziati a lasciare Torino paiono essere Rugani, Morata, Kean, Alex Sandro, Arthur, Rabiot e De Sciglio (quest'ultimo in scadenza di contratto).

La base da cui la società vorrebbe ripartire è formata da Chiesa, Vlahovic, Zakaria, Locatelli, Danilo, Bonucci, De Ligt, McKennie, Cuadrado e Szczęsny.

I nomi in entrata

Il centrocampo è il reparto che necessita di maggiori innesti. Il primo obiettivo pare essere Paul Pogba, il francese - a un passo dalla scadenza di contratto con il Manchester United - potrebbe firmare con la Juve per tre anni a 7,5 milioni più bonus.

In alternativa circola il nome di Milinkovic-Savic, che però la Lazio valuta intorno ai 70 milioni, una cifra per il momento fuori portata per le casse bianconere. In alternativa piacerebbe Jorginho dal Chelsea, che potrebbe partire per poco più di 20 milioni.

Per l'attacco restano sempre in piedi le piste dei giovani Zaniolo e Raspadori, mentre sembra più plausibile l'arrivo a parametro zero di Angel Di Maria, al quale sarebbe stato offerto un contratto di 7 milioni con la possibilità di prolungare di un'altra stagione.

Da monitorare con attenzione l'evolversi della situazione di Perisic, che potrebbe lasciare a parametro zero l'Inter.

La possibile formazione

In porta sarà confermato Szczęsny, in difesa con la partenza di Chiellini, Bremer potrebbe essere il rinforzo ideale, anche se per strapparlo al Torino c'è da battere la concorrenza dell'Inter.

Sulle corsie esterne agiranno Cuadrado e Danilo. A centrocampo tutto girerà introno al possibile arrivo di Pogba, che dovrebbe giocare assieme a Locatelli e Zakaria. In avanti Chiesa (recuperato dall'infortunio da ottobre) sarà il punto fermo con il possibile innesto Di Maria che sarebbe libero di agire sulle corsie esterne e ovviamente come punta Dusan Vlahovic.

Ecco come potrebbe giocare la Juventus nella prossima stagione 2022-2023 (i possibili nuovi acquisti in maiuscolo):

Szczęsny, Danilo, De Ligt, BREMER, Cuadrado, Locatelli, POGBA, Zakaria, DI MARIA, Chiesa, Vlahovic.