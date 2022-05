La Juventus è attesa da un Calciomercato estivo in cui potrebbe rinforzarsi in maniera decisa. Soprattutto perché tanti giocatori potrebbero lasciare la società bianconera. Oltre a Paulo Dybala, è a rischio la conferma di Federico Bernardeschi, in scadenza di contratto a giugno. Altri giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera sono Giorgio Chiellini, Arthur Melo, Aaron Ramsey, Alvaro Morata e Moise Kean. A questi potrebbe aggiungersi Alex Sandro: il terzino brasiliano è in scadenza di contratto a giugno 2023 e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento contrattuale.

Per evitare di perderlo a parametro zero, la Juventus potrebbe venderlo in estate, con diverse società inglesi che potrebbero decidere di presentare un'offerta alla società bianconera. Intanto, si lavora sul sostituto. Sono tanti i nomi avvicinati alla Juventus, dal giovane Udogie dell'Udinese a Renan Lodi dell'Atletico Madrid. Secondo la stampa spagnola, la società bianconera starebbe valutando un altro giocatore per la fascia sinistra difensiva.

Parliamo di Sergio Reguilon, spagnolo del Tottenham che in questa stagione ha dimostrato non solo di garantire supporto difensivo ma anche offensivo, in 25 match nel campionato inglese ha segnato 2 gol e fornito 3 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 2 match in Conference League, 2 in Fa Cup e 2 In Carabao Cup.

Il giocatore Reguilon potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando come rinforzo per la fascia sinistra difensiva Sergio Reguilon. Il terzino spagnolo del Tottenham è uno dei giocatori che piace alla società bianconera ed ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro.

Difficile che la società inglese lo venda a prezzo minore, anche perché sul giocatore ci sarebbe l'interesse di Manchester United e Barcellona. Servirà quindi un'offerta importante per lo spagnolo. Parte della somma potrebbe arrivare dalla vendita di Alex Sandro, dalla quale la Juventus potrebbe ricavare circa 10 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare centrocampo e settore avanzato considerando che, come abbiamo già anticipato ad inizio articolo, sono diversi i giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera nel calciomercato estivo. Si lavora all'acquisto di un centrocampista bravo nell'impostazione di gioco, di una mezzala d'inserimento e di almeno un giocatore per il settore avanzato.

Piacciono Jorginho del Chelsea, Paul Pogba del Manchester United e Giacomo Raspadori del Sassuolo.