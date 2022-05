La Juventus grazie al progetto della formazione under 23 sta valorizzando diversi giovani nelle ultime stagioni.

La seconda squadra bianconera ha dimostrato in questa stagione di essere cresciuta molto e sta attualmente giocando i quarti di finale dei playoff di Serie C contro il Padova (ha perso per 1-0 in casa all'andata), il ritorno è previsto il 21 maggio con la Juventus che dovrà vincere con almeno due gol di scarto per andare in semifinale.

Nella scorsa stagione si è messo in evidenza nella seconda squadra bianconera Filippo Ranocchia, che nell'attuale si è trasferito in prestito al Vicenza.

Un'annata calcistica importante per il classe 2001, con la Juventus che sarebbe pronta a prolungargli il contratto fino a giugno 2026. Il centrocampista ritornerà dal prestito a luglio e sarà valutato da Allegri insieme agli altri giocatori che hanno giocato in prestito in questa giovane, ossia Fagioli e Rovella. Di certo il prolungamento contrattuale di Filippo Ranocchia sarebbe la conferma della fiducia della società bianconera nei confronti del centrocampista.

Ranocchia potrebbe prolungare il contratto con la Juve fino a giugno 2026

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe prolungare il contratto di Filippo Ranocchia fino a giugno 2026. Il centrocampista attualmente in prestito al Vicenza ha un contratto in scadenza a giugno 2023, potrebbe sottoscrivere un'intesa contrattuale ed essere ceduto in prestito nella stagione 2022-2023 in una società di Serie A per una sua ulteriore crescita.

A meno che la formazione under 23 bianconera di Lamberto Zauli riesca ad arrivare in Serie B vincendo i playoff promozione: in tal caso potrebbe rimanere alla Juventus nella seconda squadra.

Dei quattro giovani che Allegri valuterà durante la preparazione estiva (Ranocchia, Fagioli, Rovella e Miretti), due di questi potrebbero trasferirsi in prestito e gli altri invece rimanere alla Juventus, aggregati alla prima squadra.

Il futuro degli altri giovani della Juventus

La Juventus dovrà valutare anche il futuro professionale di altri giovani come Koni De Winter e Matias Soulè, protagonisti nell'under 23.

Il difensore belga potrebbe trasferirsi in prestito in una società di Serie A, per l'argentino invece potrebbe esserci la conferma nella prima squadra di Allegri, per dargli la possibilità di crescere con giocatori importanti.