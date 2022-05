Dopo l’ultima gara contro il Sassuolo, il Milan si può godere questo scudetto ed iniziare una lunga festa con i tifosi rossoneri. La vittoria di questo scudetto porterà sicuramente maggiore entusiasmo a Milanello e, non appena sarà definitiva la questione societaria, infiammerà anche il mercato estivo alle porte.

La dirigenza rossonera ha già una lunga lista di nomi in mente per migliorare e ampliare la rosa che dovrà disputare tutte le competizioni ad alto livello nella prossima stagione. Dopo la vittoria dello scudetto, il Milan punterà molto in alto e ha inserito nella lista degli acquisti i nomi di Verratti e Milinkovic-Savic.

Per l’attacco si punterebbe su Ekitike.

Milan, possibile un grande innesto a centrocampo

La vittoria dello scudetto ha portato molta euforia nell’ambiente rossonero e la dirigenza vuole regalare ai tifosi del Diavolo alcuni colpi importanti per la prossima stagione. Nelle ultime ore, infatti, è stata riportata la notizia di un forte interesse della dirigenza rossonera per il centrocampista del PSG Marco Verratti: il centrocampista italiano, in scadenza nel 2024, potrebbe lasciare Parigi e concedersi un’ultima grande avventura in un top club, rientrando in Italia. Il centrocampista classe ’92 ha vissuto una stagione tra alti e bassi, con qualche infortunio di troppo, ma le qualità del giocatore non si discutono e il Milan potrebbe mettere sul piatto un’offerta vicina ai 30 milioni di euro e convincere la società francese a farlo partire.

Insieme a Verratti, in un centrocampo che si prospetta da sogno, potrebbe anche arrivare Milinkovic-Savic: per lui Lotito avrebbe chiesto una cifra vicina ai 100 milioni di euro, ma il centrocampista serbo potrebbe lasciare la Lazio per un’offerta inferiore, facendo pressione sulla sua volontà di disputare la Champions League.

Con 11 reti ed 11 assist realizzati in stagione, Milinkovic è stato uno dei migliori centrocampisti di questa stagione e, per questo, il Milan potrebbe imbastire una trattativa già nelle prossime ore.

Un giovane francese per l’attacco

Il Milan, in particolare Maldini, avrebbe messo gli occhi sull’attaccante del Reims Hugo Ekitike, che ha messo a segno 11 reti e fornito 5 assist in stagione ed ha un valore che non supera i 20 milioni di euro.

Vista la giovane età, compirà 20 anni a giugno, e le prospettive di crescita future potrebbe rappresentare un investimento importante per le prossime stagioni. Con Pioli, esperto nella gestione dei giovani, infatti, l’attaccante francese potrebbe crescere rapidamente e diventare uno dei punti di riferimento dell’attacco rossonero. La dirigenza rossonera, dunque, è impegnata nella costruzione di una grande squadra per continuare a far gioire i tifosi rossoneri anche nella prossima stagione.