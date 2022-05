Inter e Milan potrebbero mettere a segno delle operazioni molto complesse per potenziare le rispettive rose in vista della prossima stagione. In casa nerazzurra terrebbe banco il caso relativo a Romelu Lukaku. L'attaccante avrebbe fatto intendere di voler il ritorno dopo la pessima stagione vissuta nel Chelsea con Thomas Tuchel. Il club presieduto dagli Zhang potrebbe cedere Roberto Gagliardini e Stefano Sensi per fare cassa: la Fiorentina sarebbe sulle loro tracce. Per quanto riguarda i rossoneri, potrebbero essere valutate le offerte del Manchester City per Rafael Leao.

Il Chelsea potrebbe essere interessato a Lautaro

L'Inter starebbe lavorando per avere nuovamente in rosa Romelu Lukaku che dovrebbe decidere di accettare un taglio dello stipendio, attualmente pari a circa 14 milioni di euro annui. Anche la trattativa con il Chelsea sarebbe complessa perché il belga è stato pagato soltanto 115 milioni di euro durante la scorsa estate. I Blues potrebbero richiedere il cartellino di Lautaro Martinez, valutato circa 70 milioni di euro ma la proposta potrebbe non essere accettata da Giuseppe Marotta che preferirebbe monetizzare dall'addio dell'argentino. Possibile che si lavori per il prestito dell'ex Manchester United. L'Inter, inoltre, lavorerebbe sotto traccia per Paulo Dybala che non ha rinnovato il contratto in scadenza con la Juventus.

Potrebbe accettare un triennale da circa 7 milioni di euro.

La Fiorentina sarebbe interessata ai centrocampisti Sensi e Gagliardini

L'Inter, inoltre, potrebbe sfoltire la rosa durante la prossima estate. Dopo gli addii di Matias Vecino e quello, molto probabile, di Arturo Vidal, anche Roberto Gagliardini e Stefano Sensi potrebbero lasciare la Pinetina.

Sulle loro tracce ci sarebbe la Fiorentina che da tempo seguirebbe l'ex Sassuolo. Gagliardini avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro e un contratto in scadenza nel 2023. Sensi, invece, non sarebbe centrale nel progetto di Simone Inzaghi e sarebbe valutato circa 20 milioni di euro. L'ex Cesena piacerebbe molto al Monza di Berlusconi che ha da pochi giorni raggiunto la promozione nella massima serie.

Doppia possibile offerta dal City per Rafael Leao

Il Milan potrebbe valutare le offerte in arrivo per Rafael Leao. Il portoghese sarebbe l'obiettivo principale del Manchester City. Il club allenato dal Pep Guardiola potrebbe mettere sul piatto circa 55 milioni di euro più il cartellino di Gabriel Jesus o 75 milioni di euro più la contropartita di Gundogan. Leao ha una clausola da circa 150 milioni di euro, ma la squadra inglese sarebbe disposta ad alzare l'offerta per portare il calciatore in rosa.