Dopo la vittoria del Real Madrid di Carlo Ancelotti in Champions League, è tempo di bilanci. Interessante in tal senso è il Ranking Uefa delle varie società europee.

Juve prima delle italiane, poi la Roma

La prima squadra italiana presente nella classifica è la Juventus, che nelle ultime due stagioni non ha brillato né in Italia né in Europa. La formazione bianconera è all'ottavo posto di questa speciale classifica. Si tratta di un calo quindi rispetto allo scorso anno, quando la formazione bianconera era quinta.

Molto bene la stagione della Roma di Josè Mourinho, che ha riportato un trofeo internazionale in Italia.

Infatti, grazie alla vittoria in Conference League sul Feyenoord firmata dalla rete di Nicolò Zaniolo, i giallorossi occupano il 11° posto e si avvicinano sensibilmente alla top ten. La formazione dello Special One si prepara così a confermarsi nella prossima stagione, con l'obiettivo di rientrare in Champions League e competere nell'Europa dei grandi.

Le posizioni di Inter e Milan

Nonostante la vittoria del campionato italiano, il Milan paga un cammino europeo non positivo, con girone di Champions League concluso al quarto posto e la contestuale eliminazione dalle coppe europee già a dicembre. La formazione di Stefano Pioli occupa il 45° posto, ma nella prossima stagione vorrà sicuramente rilanciarsi anche in Champions League.

Il Diavolo è l'unica squadra italiana che sarà presente nell'urna nella prima fascia del sorteggio dei gironi: potrà così evitare alcune superpotenze come Paris Saint Germain, Bayern Monaco, Manchester City e i campioni in carica del Real Madrid.

L'Inter invece occupa la 23^ piazza del ranking, complice un buon percorso in Champions, fermato solo dal Liverpool, poi finalista.

Nella prossima stagione, i nerazzurri vorranno sicuramente migliorare questa posizione.

Perde terreno il Napoli

Infine, completiamo il quadro con le posizioni di Napoli, Lazio e Atalanta. Gli azzurri di Luciano Spalletti occupano il 25° posto e intanto dopo due annate sono ritornati in Champions League.

L'Atalanta occupa il 24° posto, complice un buon cammino in Europa League che fa da contraltare all'ottavo posto in campionato, il quale non ha permesso di qualificarsi per partecipare a una competizione europea nella prossima stagione.

Infine la Lazio occupa la 31^ piazza: i biancocelesti, dopo l'ottimo quinto posto in campionato, vogliono migliorarsi e lottare per un piazzamento in Champions League nella prossima stagione.