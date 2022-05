La Juventus, in queste settimane, sta lavorando per rinforzare la rosa in vista del futuro. La società lavora a stretto contatto con Massimiliano Allegri per trovare le soluzioni più adatte. In queste ore, però, il tecnico livornese ha parlato ai microfoni di Dazn e in particolare si è soffermato sul alcuni giocatori che sono già presenti in rosa: "Leader in squadra? Per il futuro ce ne sono due, De Ligt e Locatelli". Per Massimiliano Allegri il numero 27 juventino sarà un pilastro della Juventus del futuro: "Manuel è stato un ottimo acquisto, potrà essere il capitano".

Allegri incorona Locatelli

Manuel Locatelli, la scorsa estate, ha fatto di tutto per poter passare alla Juventus. Il giocatore classe '97 è juventino fin da quando era bambino e la sua volontà è sempre stata chiara, ovvero giocare in bianconero. Per Locatelli il futuro sembra essere roseo e Massimiliano Allegri lo ha incoronato eleggendolo a possibile capitano del futuro. Infatti, per il tecnico livornese, l'ex Sassuolo ha grandi caratteristiche umane: "Ha le caratteristiche tecniche e morali per stare tanti anni alla Juve". Dunque, Locatelli ha le giuste qualità per essere leader e insieme a lui c'è anche Matthijs De Ligt.

L'olandese può essere un pilastro bianconero insieme a Manuel Locatelli e a Dusan Vlahovic.

Questi tre giovani possono davvero essere il futuro della Juventus e dalla loro crescita passerà anche la crescita della squadra e dei risultati. Ma Massimiliano Allegri ha avuto parole di elogio anche per un giocatore più esperto come Danilo: "Poi quest'anno è stata una piacevole sorpresa Danilo: quando parla non è mai banale".

Il brasiliano è un uomo importante per lo spogliatoio che sa toccare le corde giuste. Inoltre, Danilo, nella passata stagione, è stato prezioso anche perché ha giocato in più ruoli e nei momenti di emergenza ha fatto il regista a centrocampo.

Il consiglio a Dybala

Massimiliano Allegri, nella lunga intervista a Dazn, ha parlato anche dei suoi attaccanti.

In particolare il tecnico livornese si è soffermato su Dusan Vlahovic: "Dusan può essere un leader a modo suo, ha un carattere leale, vuole sempre vincere". Per Allegri, Vlahovic diventerà un leader soprattutto in campo e il suo carisma si farà sentire soprattutto sul terreno di gioco. Infine, il tecnico della Juventus ha voluto dare un consiglio a Paulo Dybala: "Paulo deve tornare a essere se stesso". Ovviamente, le strade dell'argentino e dei bianconeri si divideranno ma sarà interessante capire se davvero la Joya ascolterà il consiglio di Massimiliano Allegri che comunque lo ha sempre apprezzato e quando ha potuto lo ha coccolato e supportato.