L'Inter sarà una delle protagoniste della prossima sessione estiva di calciomercato con i dirigenti che avrebbero cominciato a muoversi con largo anticipo per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. L'obiettivo sarà quello di essere competitivi sia in campionato che in Europa, magari provando a migliorare il piazzamento ottenuto quest'anno in Champions League, con la squadra nerazzurra eliminata agli ottavi di finale a testa alta dal Liverpool. Tanti i nomi accostati al club meneghino, con Paulo Dybala sempre in cima alla lista dei desideri di Ausilio e Marotta, rappresentando una ghiotta occasione di mercato a parametro zero.

Dybala e Bremer i primi rinforzi

Il primo rinforzo dell'Inter per la prossima estate potrebbe essere Paulo Dybala. La Joya ha il contratto in scadenza a giugno e le trattative per il rinnovo con la Juventus si sono arenate definitivamente da qualche settimana. Tante le società che avrebbero fatto un sondaggio per l'argentino che, però, vorrebbe restare in Italia, dove potrebbe prendersi una rivincita nei confronti dei bianconeri, che hanno deciso di non puntare su di lui per il futuro.

Il rapporto con l'amministratore delegato dei nerazzurri, Giuseppe Marotta, è molto solido visto che fu lui a portarlo alla Juventus sette anni fa per 40 milioni di euro. Ora i due potrebbero tornare a lavorare insieme, con il classe 1993 pronto anche ad abbassarsi leggermente l'ingaggio rispetto agli oltre 7 milioni di euro percepiti attualmente a Torino.

Dybala, infatti, potrebbe firmare un contratto quadriennale, fino a giugno 2026, a 6 milioni di euro a stagione più bonus, prendendo il posto di Alexis Sanchez all'interno della rosa nerazzurra.

Un altro nome molto caldo in orbita Inter è quello di Gleison Bremer. Anche il tecnico del Torino, Ivan Juric, ha ammesso che molto probabilmente andrà via; con i nerazzurri l'entourage del brasiliano avrebbe anche un'intesa di massima sui 3 milioni di euro a stagione più bonus, mentre tra le società bisogna ancora trovare l'accordo, che dovrebbe arrivare per una valutazione complessiva da 30-35 milioni di euro (con l'inserimento di una contropartita tecnica nell'affare).

La nuova Inter

Sembrano poterci essere Bremer, Dybala e non solo nella prossima stagione dell'Inter, visto che potrebbero arrivare almeno due rinforzi a centrocampo alla luce degli addii di Vecino, Vidal e di uno tra Sensi e Gagliardini. Davide Frattesi è sempre il nome caldo, ma occhio anche alla suggestione Luis Alberto, in uscita dalla Lazio.

Questa potrebbe essere la squadra di Simone Inzaghi nella prossima stagione:

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Bremer, Bastoni; Dumfries, Barella (Frattesi), Brozovic, Calhanoglu (Luis Alberto), Perisic (Gosens); Lautaro (Correa), Dybala (Dzeko).