Siamo ancor a inizio maggio, ma l'Inter sta già studiando le strategie per il prossimo calciomercato estivo. In particolare, in uscita dal club nerazzurro potrebbero esserci due attaccanti come il cileno Alexis Sanchez e l'uruguaiano Martin Satriano, secondo alcune recenti indiscrezioni il primo piacerebbe al Milan, il secondo alla Fiorentina.

Il Milan sarebbe interessato a Sanchez

Il Milan sarebbe sulle tracce di Alexis Sanchez, che l'Inter potrebbe cedere a prezzo "di saldo", avendo il contratto in scadenza a giugno 2023 e percependo un ingaggio ritenuto piuttosto alto dal club nerazzurro.

Sarebbe un profilo congeniale al 4-2-3-1 di Stefano Pioli perché in grado di giocare su tutto il fronte offensivo. Garantirebbe esperienza nelle competizioni europee, soprattutto se Zlatan Ibrahimovic dovesse decidere di non rinnovare il suo contratto.

Secondo alcune indiscrezioni Alexis Sanchez piacerebbe anche al Betis Siviglia di Manuel Pellegrini.

La Fiorentina sarebbe interessata al giovane Satriano

A proposito di attaccanti di proprietà dell'Inter, intanto Martin Satriano si sta mettendo in evidenza con la maglia del Brest, nel campionato francese. Per la prossima stagione il calciatore classe 2001 sarebbe finito nel mirino della Fiorentina. Il club di Commisso potrebbe intensificare i discorsi per lui coi nerazzurri a fine stagione, specie se Piatek non dovesse essere riscattato dall'Hertha Berlino, squadra che milita in Bundesliga.

L'Inter vorrebbe almeno 20 milioni di euro per cedere a titolo definitivo il cartellino di Satriano. L'uruguaiano sarebbe peraltro stimato anche da Simone Inzaghi che, dopo averlo osservato nel ritiro estivo, aveva deciso di tenerlo in rosa per i primi sei mesi di questo campionato e quindi potrebbe anche decidere di puntare su di lui in futuro.

Leandro Paredes gradirebbe il Real Madrid

Intanto il centrocampista argentino Leandro Paredes, che piacerebbe molto a Inter e Juventus, potrebbe lasciare il Paris Saint Germain al termine della stagione.

Il giocatore recentemente ha fatto dichiarazioni piuttosto significative: "Mi piacerebbe giocare nel Real Madrid. E’ un club importantissimo, qualsiasi giocatore sogna di indossare quella casacca. Ma ho rispetto per il Psg, dove mi trovo molto bene”, ha detto l'argentino ai microfoni di Tyc Sport. Il contratto del giocatore col club parigino scade nel 2023.