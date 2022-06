Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, ha commentato il possibile trio d'attacco dei nerazzurri per il prossimo anno. Luigi Cagni ha invece esaltato Massimiliano Allegri, affermando come il tecnico toscano abbia l'obiettivo di far trionfare la Juventus in Champions League.

Bergomi sull'attacco dell'Inter: 'Lukaku ha caratteristiche uniche che mancavano ad Inzaghi'

Beppe Bergomi, ex bandiera dell'Inter, ha parlato nelle scorse ore alla Gazzetta dello sport. Lo "Zio" ha voluto commentare quello che potrebbe essere il prossimo trio d'attacco dei nerazzurri, con Lukaku - Dybala e Lautaro Martinez: "Sta nascendo un grandissimo reparto.

Mi soffermo soprattutto sull’operazione Lukaku che ho visto bene sin dall’inizio. All’Inter torna un giocatore con caratteristiche che prima mancavano, un leader carismatico che trascina tutto e tutti". Bergomi è sceso nel dettaglio dell'operazione Dybala, affermando come l'Inter coglierebbe un'occasione nel comprare un calciatore di quel livello a parametro 0, confessando poi, di non vedere facile l'incastro dell'argentino nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi, soprattutto se si pensa al modulo adoperato dal tecnico piacentino.

Luigi Cagni: 'La Juventus ha preso Allegri per puntare a vincere la Champions in pochi anni'

L'ex allenatore di calcio Luigi Cagni, è tornato a parlare della Juventus e del futuro dei bianconeri.

Il settantaduenne da Brescia, ha scommesso sulla compagine piemontese e sull'investimento fatto dalla società per Massimiliano Allegri: "Se la Juve prende Allegri e gli fa un contratto quadriennale, vuol dire che vuole fare un progetto. La Juventus, secondo me, nel giro di pochi anni vuole vincere la Champions. Lo scudetto è una cosa sempre importante per loro, ma vogliono costruire qualcosa per vincere la Champions e non andarci più solo vicino.

Per questo hanno ripreso Allegri". Cagni ha poi spostato il tiro del suo intervento, parlando del calciomercato della Juventus ed affermando come i bianconeri potrebbero tornare ad essere seriamente competitivi, qualora riuscissero ad assicurarsi calciatori del calibro di Koulibaly.

Calciomercato, la Juventus si avvicina a Kostic, l'Inter stringe per Lukaku

Tornando a trattare di calciomercato, la Juventus potrebbe cedere Juan Cuadrado. Il laterale colombiano, non apparirebbe più al centro del progetto bianconero e sarebbe attenzionato da Roma ed Inter. Proprio i nerazzurri, in queste ore, avrebbe convinto il Chelsea a lasciare andare Romelu Lukaku con la formula del prestito oneroso. Il club inglese, si accontenterebbe dunque di 6 milioni di euro più bonus.