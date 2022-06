Proseguono le manovre in casa Juventus in vista del Calciomercato estivo, che aprirà ufficialmente i battenti il 1° luglio. I vertici bianconeri sono a lavoro per migliorare la rosa da regalare a Max Allegri in vista della prossima stagione.

Pochi dubbi sembrano esserci riguardo l’arrivo a parametro zero a Torino di Paul Pogba, l'annuncio è atteso a inizio luglio. Intanto in questi giorni la società sta lavorando per rinforzare la fascia sinistra.

Morata pare sempre più lontano dalla Juventus

Sembra essere sfumata l’ipotesi di trattenere Alvaro Morata a Torino.

Come riportato da fonti spagnole, la trattativa con l’Atletico Madrid si è arenata in quanto i colchoneros non sono disposti ad abbassare le pretese economiche per l’attaccante spagnolo, pretendendo il pagamento dei 35 milioni pattuiti un anno fa al momento del prestito.

Ci sarebbero inoltre difficoltà anche relativamente all'ipotesi di prorogare il prestito del giocatore ai bianconeri per un'ulteriore stagione.

Si stringe il cerchio attorno a Kostic

Quasi perso Morata, i dirigenti bianconeri guardano verso la Bundesliga per sostituirlo, con un giocatore di ruolo capace di ricoprire tutta la fascia sinistra.

Si parla insistentemente di Filip Kostic, esterno sinistro in forza all’Entraicht Francoforte.

Secondo ‘Sport1’ l’accordo del club bianconero con il giocatore sarebbe già stato raggiunto, sulla base di 2.5 milioni di euro per tre anni. Rimane però da trovare la quadra con la società tedesca, che chiede 20 milioni di euro per il giocatore (in scadenza di contratto a giugno 2023): la Juventus che punta a chiudere l’affare intorno ai 16-17 milioni.

La trattativa sembra essere in discesa, con i bianconeri fiduciosi di chiudere positivamente nelle prossime settimane.

Filip Kostic, giocatore serbo di 29 anni, dal 2018 è in forza al club di Francoforte, con il quale lo scorso 18 maggio ha vinto l'Europa League. Può ricoprire sia il ruolo di esterno alto sulla linea degli attaccanti, di esterno di centrocampo puro.

Resistenza fisica e tanta corsa sono le qualità più importanti del calciatore, abbinate a un:ottima capacità di crossare e sfornare assist ai compagni. Nell’ultima stagione il serbo ha collezionato 46 presenze tra campionato e coppe, realizzando 10 gol e fornendo 15 assist.

Nel frattempo continuano le voci su Angel Di Maria, che potrebbe sciogliere i nodi sul proprio futuro nelle prossime settimane.