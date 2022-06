Sono ore calde quelle del Calciomercato di Juventus, Inter e Roma. I bianconeri potrebbero aver trovato l'intesa con Kostic, i nerazzurri avrebbero convinto il Chelsea a far partire Lukaku mentre i giallorossi osserverebbero Maxime Lopez.

Roma, a centrocampo ballano tanti nomi: Maxime Lopez resterebbe uno dei preferiti

Per il centrocampo della Roma, Thiago Pinto starebbe vagliando diversi nomi e Maxime Lopez rimarrebbe uno dei papabili acquisti dei giallorossi. Proprio il regista del Sassuolo, in un'intervista rilasciata nelle scorse ore, ha parlato del suo futuro, affermando: "A Sassuolo sto molto bene ma mi chiedo se non sia giunto il momento di cambiare.

Molti club hanno dimostrato interesse nei miei confronti e al Sassuolo fanno comodo le plusvalenze. Vedremo quel che arriva, anche se finora non c’è nulla di concreto. E quando ci sarà qualcosa di concreto, mi darò il tempo per pensarci su. Non so se sia il momento giusto, vedremo". Qualora la pista per Lopez si dovesse complicare, la Roma terrebbe sempre caldo il nome di Lucas Torreira, centrocampista di impostazione in uscita dall'Arsenal.

Inter, le prossime potrebbero essere le ore decisive per il ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro

Il giornalista sportivo Marco Barzaghi, nella sua ultima diretta Youtube, ha rivelato come l'Inter sia vicina a chiudere la trattativa con il Chelsea per riportare il nerazzurro Romelu Lukaku.

Il collega ha detto in proposito: "Ieri sera una fonte importante mi ha scritto: "Lukaku chiuso a 6 milioni più bonus. E' una fonte molto importante e informata, ma non ho ancora conferme e dunque restiamo sul chi va là, perché ogni momento può essere buono per la call in cui il Chelsea farà il suo prezzo, dopo aver rifiutato la prima offerta dell'Inter".

Juventus, i bianconeri avrebbero trovato l'accordo di massima con Filip Kostic

Angel Di Maria, che apparirebbe come il calciatore più richiesto da Massimiliano Allegri, qualora arrivasse alla Continassa non chiuderebbe le porte ad un altro attaccante laterale, che nel caso specifico, dovrebbe essere Filip Kostic. Il serbo, stando a quanto riportato da Sport1, dopo aver dialogato nelle ultime settimane con i dirigenti della Juventus, avrebbe trovato l'accordo di massima per trasferirsi in bianconero, con un contratto triennale da 2,5 milioni di euro netti a stagione.

In tutto questo, per la Vecchia Signora resterebbe da limare la trattativa con l'Eintracht Francoforte che per lasciar partire il calciatore classe '92, chiederebbe 20 milioni di euro, 5 di più rispetto ai 15 offerti dalla compagine piemontese.