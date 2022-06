In queste ore proseguono le indiscrezioni sulla trattativa fra l'Inter e Dybala, un possibile affare su cui ha espresso il proprio parere anche il giornalista Fabrizio Biasin.

Nel frattempo, l'agente di Achraf Hakimi ha smentito le voci di un suo ipotetico trasferimento alla Juventus.

Inter, Fabrizio Biasin su Dybala: 'È più lui che vuole l'Inter che viceversa'

Il giornalista sportivo Fabrizio Biasin è intervenuto a Telelombardia per parlare del mercato dell'Inter e del possibile approdo di Paulo Dybala in nerazzurro. In proposito ha detto: "Dopo Lukaku, vediamo se l'Inter riuscirà a prendere in qualche maniera anche Dybala.

Anche se credo che ora la priorità sia fare un altro colpo importante. Dybala? L'Inter sarebbe felicissima di prenderlo, ma bisogna fare spazio. È più Dybala che vuole l'Inter che il contrario. Anche se alla fine penso che ci siano ancora buone probabilità che arrivi in nerazzurro".

La società nerazzurra starebbe cercando di cedere alcuni pezzi per smaltire gli ingaggi più pesanti: gli indiziati principali a lasciare la compagine lombarda sarebbero Arturo Vidal e Alexis Sanchez. Dei due cileni ha parlato il giornalista sportivo Marco Barzaghi, che in proposito ha rivelato tramite il suo canale Youtube: "Bisogna cercare di risolvere la grana Sanchez. Più di una fonte mi dice che non ha nessun'intenzione di lasciare facilmente l'Inter: vuole una lauta buonuscita e una squadra di alto livello che gli garantisca uno stipendio che, insieme alla buonuscita, vada a fargli guadagnare più dei 7.5 milioni percepiti all'Inter".

Juventus, l'agente di Hakimi chiude ai bianconeri: 'Operazione impossibile'

Nelle scorse ore alcuni organi di stampa avevano battuto la notizia di un possibile avvicinamento della Juventus nei confronti di Achraf Hakimi, ex terzino dell'Inter venduto dai nerazzurri nella scorsa finestra di Calciomercato al PSG. Tuttavia, nelle scorse ore, l'agente del calciatore marocchino, Alejandro Camano, ha voluto smentire l'indiscrezione succitata, affermando: "Ipotesi Juve?

Impossibile, Hakimi ha quattro anni di contratto al Psg".

In tutto questo, la Juventus starebbe cercando di chiudere l'affare per Manuel Molina, fluidificante destro in forza all'Udinese. La compagine piemontese avrebbe tentato un primo approccio nei confronti del club friulano, offrendo per il classe '98 circa 15 milioni di euro, cifra ritenuta ancora troppo bassa dal patron Pozzo. Per portare via Molina servirebbero, infatti, tra i 20 ed i 25 milioni di euro.