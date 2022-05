L'Inter è già al lavoro per programmare la prossima stagione. Dopo il recente vertice di mercato in cui è stato presente Zhang, è emerso che potrebbe essere ceduto un big. L'indiziato principale sembrerebbe essere Alessandro Bastoni che piacerebbe a Tottenham e Manchester United. Il suo eventuale erede potrebbe essere Badiashile del Monaco. Per quanto riguarda il centrocampo, gli occhi sarebbero su Ederson della Salernitana. In attacco l'obiettivo principale resta Paulo Dybala, per il quale dovrebbe esserci a breve un incontro.

Manchester United e Tottenham su Bastoni

L'eventuale cessione di Alessandro Bastoni potrebbe dunque finanziare il mercato nerazzurro. La base d'asta per assicurarsi le sue prestazioni sarebbe di circa 60 milioni di euro. L'ex Atalanta ha il contratto in scadenza nel 2024 e sulle sue tracce ci sarebbe il Tottenham di Antonio Conte, tecnico che lo ha lanciato alla Pinetina, così come il Manchester United, che sembrerebbe aver accelerato i tempi nelle ultime ore.

Il giovane del Monaco come possibile erede di Bastoni

Se Alessandro Bastoni dovesse essere ceduto, il suo sostituto potrebbe essere Benoit Badiashile. Il ragazzo del Monaco è stato autore di una grande stagione e sarebbe finito pure nel mirino della Juventus, che penserebbe a lui dopo l'addio di Giorgio Chiellini.

La valutazione del classe 2001 sarebbe di circa 30 milioni di euro: il francese ha il contratto in scadenza nel 2024.

Ederson della Salernitana per rinforzare il reparto mediano dei nerazzurri

L'Inter starebbe valutando delle opportunità per potenziare il centrocampo. Matias Vecino e Arturo Vidal dovrebbero lasciare la Pinetina al termine della stagione.

Secondo alcune indiscrezioni, i dirigenti nerazzurri avrebbero chiesto informazioni alla Salernitana per assicurarsi le prestazioni di Ederson (all'anagrafe Éderson José dos Santos Lourenço da Silva). Il brasiliano è stato pagato da Sabatini circa 6,5 milioni di euro ma, adesso, la sua valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro.

Il giocatore piacerebbe anche a Paris Saint Germain e Fiorentina. Per le sue caratteristiche tecniche si incastrerebbe alla perfezione come mezzala nello scacchiere tattico di Inzaghi.

L'Inter accelera per Dybala

L'Inter vorrebbe poi accelerare i discorsi per ingaggiare Paulo Dybala. Dovrebbe essere programmato per domani, 26 maggio, un incontro con l'agente Jorge Antun, al quale potrebbe essere formalizzata l'offerta per l'attaccante argentino.

L'ex Juventus potrebbe andare a guadagnare circa 7 milioni di euro a stagione per tre anni.

Skriniar poteva andare al Tottenham

Infine spazio a una trattativa che sarebbe potuta andare in porto nei mesi scorsi. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Milan Skriniar sarebbe stato vicino alla cessione al Tottenham durante lo scorso gennaio.

Il calciatore però avrebbe rifiutato il trasferimento perché desideroso di continuare l'avventura con la maglia dell'Inter. Lo slovacco è un profilo che ha molto mercato anche in questo momento e che varrebbe circa 60 milioni di euro. Inzaghi però lo ritiene centrale nel suo 3-5-2, dove ha giocato in tutte le posizioni del reparto arretrato.