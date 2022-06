Il direttore sportivo della Roma Thiago Pinto starebbe trattando le cessioni di Alessandro Florenzi, che sarebbe vicino la Milan, ma anche di Justin Kluivert e Jordan Veretout, seguiti entrambi dal Marsiglia.

Nel frattempo, la Juventus vorrebbe chiudere nelle prossime ore per Andrea Cambiaso, fluidificante italiano del Genoa.

Roma, molto lavoro per Thiago Pinto

Per il direttore sportivo della Roma Thiago Pinto sono ore ricche di impegni. Il DS giallorosso si trova da ieri a Milano, dove sta incontrando a rotazione una serie di procuratori e dirigenti sportivi di squadre italiane ed europee.

Il portoghese ha iniziato il suo tour de force con gli agenti di Frattesi e con alcuni referenti del Sassuolo. Questa mattina l'uomo mercato della formazione capitolina avrebbe pranzato con Massara per Florenzi. Sembrerebbe esserci l'accordo totale: il terzino dovrebbe trasferirsi definitivamente al Milan (dove ha giocato in prestito nella scorsa stagione) per un totale di 2.7 milioni di euro. Maldini avrebbe ottenuto lo sconto sul prezzo pattuito un anno fra le due compagini, che risaliva a circa 5 milioni di euro.

In giornata Thiago Pinto sarebbe poi atteso per un incontro con i rappresentati del Marsiglia. La formazione francese, apparirebbe interessata a due profili, quello di Justin Kluivert, che non è stato riscattato dal Nizza e da Jordan Veretout, che sarebbe in uscita dalla Capitale.

Infine il direttore sportivo dei giallorossi, dovrebbe incontrarsi con Claudio Vigorelli, l'agente di Nicolò Zaniolo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il meeting fra i due, rappresenterebbe solo un primo step, nel quale si potrebbe palesare sia l'ipotesi della cessione, sia quella del rinnovo (che in ogni caso, avverrebbe nel mese di settembre).

Juventus, i bianconeri provano lo scatto per Andrea Cambiaso

Anche per la Juventus sono giornate calde in sede di Calciomercato. Secondo l'esperto dell'argomento Alfredo Pedullà, i bianconeri starebbero accelerando per assicurarsi Andrea Cambiaso, laterale sinistro classe 2000 in forza al Genoa.

L'esperto di calciomercato ha affermato: "È il giorno dell’incontro tra Juve e Genoa per parlare di Andrea Cambiaso e i bianconeri proveranno a chiudere. Operazione da tre milioni più bonus: almeno questa è la proposta, considerato il contratto in scadenza tra un anno, con possibile inserimento di una contropartita tecnica".