Il Crotone che prenderà forma nei prossimi giorni sarà un gruppo allestito quasi da zero, con qualche conferma e tanti volti nuovi. Per finanziarie gli acquisti e fare posto in squadra la dirigenza rossoblù opererà prima di tutto sulle cessioni. Uno dei calciatori che sembra destinato a salutare definitivamente la Calabria è Ahmad Benali di rientro dal prestito al Pisa. In uscita anche l'attaccante Bobby Adekanie che dalla Calabria si trasferisce a titolo definitivo in Olanda.

Crotone, Benali verso l'addio

Il mercato estivo degli squali potrebbe decollare con le prime operazioni in uscita.

Pronto a salutare definitivamente la Calabria è il centrocampista ed ex capitano Ahmad Benali. Il calciatore libico, prestato a gennaio al Pisa, potrebbe essere riscattato dal club toscano. I nerazzurri avrebbero però richiesto uno sconto al Crotone non volendo sborsare i circa 2,5 milioni di euro richiesti dai rossoblù. Una trattativa che potrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni, anche se non è da escludere l'inserimento di altre formazioni.

Adekanye approda in Olanda

Poco impiegato a Crotone l'attaccante Bobby Adekanie ha fatto il suo rientro per fine prestito alla Lazio. Il club biancoceleste ha però deciso di soddisfare la richiesta del calciatore e cederlo a titolo definitivo. Per lui in passaggio dalla Calabria all'Olanda con una nuova avventura, già ufficializzata, con la formazione del Ho Ahead Eagles.

Un altro elemento che potrebbe affrontare un avventura estera è il difensore Simone Canestrelli. Il calciatore, che ritornerà per fine prestito all'Empoli, avrebbe ricevuto offerte dalla Sampdoria e recentemente dall'Hajduk Spalato. Possibile trasferimento all'estero anche per il difensore Ionut Nedelcearu, lui però di proprietà del Crotone.

Per il centrale si sarebbe fatto avanti lo Steaua Bucarest.

Crotone, le altre operazioni

Non so cessioni ma anche possibili acquisti per gli squali. In porta i rossoblù starebbero provando a stringe i tempi per il portiere Paolo Branduani del Catanzaro. In difesa si lavorerebbe ai rinnovi di contratto di Giuseppe Cuomo e Vladimir Golemic.

In mezzo al campo sarebbero due gli obiettivi: il centrocampista Theophilus Awua della Pro Vercelli e il centrocampista e capitano del Padova Ronaldo. In attacco tutto da decidere ma i nomi emersi sarebbero quelli di Rocco Costantino del Monterosi Tuscia e Jacopo Manconi dell'Albinoleffe. Più defilato il profilo di Nikola Butic del Legnago. Nessun novità in merito al nome del nuovo Direttore Sportivo, con la proprietà che in questi giorni starebbe operando in prima persona per programmare la nuova stagione.