Settimana di calma apparente per il Crotone. Il club calabrese sarà chiamato alla risalita dopo la retrocessione in Serie C, categoria dalla quale mancava da ben 13 anni. La rivoluzione in casa rossoblù è iniziata nei giorni scorsi con l'addio del Direttore Sportivo Beppe Ursino ma potrebbe portare anche a dei ritorni. Uno di questi potrebbe essere il centrocampista Aniello Salzano in uscita dalla Ternana. Altro ritorno altrettanto probabile potrebbe essere quello del tecnico Franco Lerda.

Crotone, Salzano può tornare

Uno dei protagonisti della prima "storica" promozione in Serie A del Crotone potrebbe tornare.

Si tratta del centrocampista Aniello Salzano, calciatore attualmente alla Ternana. Per lui con gli squali una grande annata nel 2015-2016 sotto la gestione del tecnico Ivan Juric, con un secondo posto finale nel torneo cadetto. In totale con gli squali ha vissuto tre stagioni tra cadetteria e Serie A con 57 presenze e 2 reti. Ora, dopo una stagione difficile con le Fere "Il Samurai" potrebbe ritornare al passato e proseguire la sua esperienza da calciatore in rossoblù. Il suo contratto con la Ternana risultata prossimo alla conclusione potendo contare con gli umbri un accordo in scadenza il 30 giugno 2023.

Crotone, è Lerda il nome caldo

Con diversi nomi accostati agli squali nelle ultime giornate il profilo che potrebbe godere di una corsia preferenziale potrebbe essere quello rappresentato da Franco Lerda.

Il tecnico della Pro Vercelli è stato scelto in estate dal Direttore Generale Raffaele Vrenna. Con il ritorno di quest'ultimo a Crotone anche il tecnico potrebbe ritornare nella piazza che lo ha visto protagonista nel torneo di Serie B 2009-2010. In quella stagione per Franco Lerda arrivo la salvezza alla guida di una squadra, quella rossoblù, neopromossa in cadetteria ma che per lunghi tratti accarezzò anche il sogno di accedere per la prima volta ai Play-off per la Serie A.

L'alternativa al momento sarebbe Vito Grieco, attuale allenatore della Primavera del Lecce.

Un ritorno al passato

Il Crotone che sarà ai nastri di partenza del torneo di Serie C 2022-2023 sarà una squadra che ritornerà al passato. Per gli squali negli ultimi 13 anni sono giunte dieci annate di cadetteria e tre di massima serie.

Il doppio salto all'indietro porterà la proprietà e la tifoseria giocare contro squadre mai affrontate prima d'ora ma anche a riprogrammare un ciclo vincente dopo la naturale conclusione dell'era d'oro targata Beppe Ursino. Proprio il nome del nuovo Direttore Sportivo dovrà essere annunciato a breve con il profilo di Alex Casella della Pro Vercelli che rimanerebbe in cima alla lista nonostante la smentita di rito del diretto interessato arrivata nei giorni scorsi.