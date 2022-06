Il Crotone sta iniziando a tracciare le linee guida della nuova stagione. La dirigenza calabrese si è attivata in ottica mercato per dare le prime certezze al tecnico Franco Lerda.

Tra i calciatori reduci dalla passata stagione alcuni potrebbero proseguire in rossoblù, in particolare si tratterebbe dei difensori Vladimir Golemic e Giuseppe Cuomo. In uscita potrebbe arrivare nelle prossime ore l'ufficialità della cessione di Junior Messias al Milan.

Golemic può rinnovare

Ritornato in rossoblù nella sessione di riparazione di gennaio, il difensore Vladimir Golemic dovrebbe terminare il suo legame con gli squali il 30 giugno, ma secondo alcune indiscrezioni potrebbe rinnovare con il club, forte del legame con la piazza rossoblù con la quale aveva già militato in passato per tre campionati tra Serie A e cadetteria.

Da lui gli squali vorrebbero ripartire nel torneo 2022-2023 che vedrà la squadra militare in Serie C e quindi si sarebbero già attivati facendo al calciatore una proposta di rinnovo di contratto.

Potrebbe rimanere a Crotone anche il difensore Giuseppe Cuomo, uno dei veterani della squadra.

Crotone, Messias verso la cessione

Dopo tante voci potrebbe concludersi la trattativa tra il Crotone e il Milan per il trasferimento di Junior Messias in rossonero. Il club rossonero, che nella scorsa estate aveva prelevato il calciatore con la formula del prestito oneroso per 2,6 milioni di euro, ora potrebbe concludere l'operazione pagando agli squali 4,5 milioni di euro di riscatto con l'aggiunta di bonus legati al rendimento futuro dell'attaccante.

In questo campionato Junior Messias ha realizzato 5 reti con il Milan e una in Champions League contro l'Atletico Madrid.

Le altre possibili trattative dei rossoblù

Tra le altre operazioni che vedono il Crotone protagonista ci sarebbe quella relativa al possibile acquisto dell'attaccante Manuel Marras dal Bari. Il calciatore, di rientro in Puglia per fine prestito, oltre che al Crotone piacerebbe anche all'Ascoli in Serie B.

In uscita rimarrebbe il difensore Ionut Nedelcearu, con un valore stimato di 1,5 milioni di euro, per il quale l'unico club a essersi fatto avanti è finora lo Steaua Bucarest.

Avrebbe un futuro lontano da Crotone anche il centrocampista e capitano rossoblù Nahuel Estevez. L'argentino dovrà essere riscattato da parte dei rossoblù dall'Estudiantes, ma non dovrebbe rimanere in Serie C: in particolare sarebbe seguito dalla Ternana e difficilmente si muoverà in prestito.

In uscita sarebbe anche l'estremo difensore Gianluca Saro, seguito dal Monopoli in Serie C.