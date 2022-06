La Juventus potrebbe definire in questo fine giugno i due primi rinforzi del Calciomercato estivo. Mancherebbe solo l'annuncio dell'ingaggio di Paul Pogba, che sarebbe atteso a breve per le visite mediche a Torino. Si lavora anche su Angel Di Maria, che avrebbe accettato l'offerta fino a giugno 2023 da parte della società bianconera. Acquisti importanti che migliorerebbe la qualità di centrocampo e settore avanzato. Potrebbe arrivare però anche un altro giocatore per migliorare impostazione di gioco, verticalizzazione verso le punte ed inserimenti.

Uno dei giocatori preferiti sarebbe Renato Sanches, il centrocampista portoghese è in scadenza di contratto con il Lille a giugno 2023 e potrebbe lasciare la società francese per circa 20 milioni di euro.

Il classe 1997 sarebbe l'ideale in un centrocampo formato da Paul Pogba, Locatelli e appunto il portoghese. Su Renato Sanches ci sarebbe l'interesse anche del Milan e del Paris Saint Germain. Il rapporto professionale fra l'agente sportivo del portoghese Jorge Mendes e la società bianconera consolidata con l'arrivo nel 2018 di Cristiano Ronaldo a Torino. A tal riguardo diverse notizie di mercato confermano come l'agente sportivo abbia offerto la punta alla società bianconera per un clamoroso ritorno alla Juventus.

La Juve potrebbe acquistare oltre a Pogba anche Renato Sanches

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando un altro rinforzo a centrocampo oltre a Paul Pogba. A tal riguardo piacerebbe Renato Sanches, centrocampista del Lille in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro dalla società francese.

Sul giocatore ci sarebbe l'interesse anche del Milan e del Paris Saint Germain. In un centrocampo a tre sarebbe l'ideale per la Juventus, considerando anche l'arrivo di Pogba. Locatelli giocherebbe davanti alla difesa supportato da due mezzali come Renato Sanches e appunto Pogba. Il classe 1997 garantirebbe equilibrio, quantità e qualità oltre ad inserimenti nel settore avanzato.

Non sarà facile però competere con Milan e Paris Saint Germain, soprattutto perché da tempo starebbero lavorando all'acquisto del portoghese. Per questo la Juventus valuta altri centrocampisti, sopratutto se si dovessero le cessioni dei vari Arthur Melo, Adrien Rabior e Aaron Ramsey.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per acquistare un altro centrocampista oltre a Pogba. Abbiamo parlato dell'interesse per Renato Sanches, piace molto anche Fabian Ruiz, che come il portoghese è in scadenza di contratto a giugno 2023. Con un'offerta da circa 30 milioni di euro potrebbe lasciare il Napoli, che preferirebbe monetizzare dal suo cartellino e non lasciarlo andare in scadenza di contratto fra un anno.