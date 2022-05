Non mancano le voci di calciomercato per il Crotone. In attesa di conoscere nei prossimi giorni il nuovo organigramma della società rossoblù, iniziano a emergere i nomi dei calciatori che potrebbero salutare la squadra.

Gli squali ripartiranno dalla Serie C, categoria che porterà alla cessione dei nomi più importanti della rosa attuale. Tra questi potrebbe esserci il capitano Nahuel Estevez corteggiato dalla Ternana. Il club umbro gradirebbe anche il difensore Vladimir Golemic, per il quale rimarrebbe vigile anche il Cosenza.

Crotone, un nuovo capitano

Il Crotone della stagione sportiva 2022-2023 dovrà nominare un nuovo capitano. A meno di clamorose sorprese, infatti, il centrocampista Nahuel Estevez lascerà la Calabria. Per il calciatore argentino, autore di 27 presenze stagionali, si profila una permanenza in Serie B. A interessarsi al suo cartellino sarebbe stata nelle ultime ore la Ternana. Occorre peraltro capire come si risolverà la questione del diritto di riscatto che il Crotone potrebbe esercitare per lui dall'Estudiantes.

Golemic lontano da Crotone

Ritornato in Calabria nella sessione di mercato di gennaio il difensore Vladimir Golemic potrebbe proseguire la sua avventura italiana lontano da Crotone. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2022, situazione che gli permetterà da svincolato di poter scegliere in autonomia il proprio futuro.

Per lui nei giorni scorsi si era profilata la possibilità di trasferimento alla Ternana, ma nelle ultime ore è stato accostato anche al Cosenza.

Ogni discussione sarà però rinviata alle prossime settimane, peraltro non è escluso che il Crotone possa chiedere al calciatore di far parte della rosa degli squali anche in terza serie per cercare una rapida risalita in Serie B.

Nuovi ingressi in società

Dopo l'addio del Direttore Sportivo Beppe Ursino il Crotone sarà chiamato a nominare un nuovo DS. Nella nuova settimana potrebbero arrivare delle novità con la scelta del nuovo dirigente. Un altro ingresso in società - già annunciato - sarà quello del giovane Raffaele Vrenna, figlio del presidente Gianni Vrenna.

Da sciogliere sarà anche il nodo legato alla scelta del nuovo allenatore con il tecnico Francesco Modesto che non sarà alla guida degli squali nonostante un contratto in scadenza il 30 giugno 2023. Il nome più gettonato delle ultime ore sembrerebbe essere quello di Vito Grieco, attuale allenatore della Primavera del Lecce ma in passato calciatore e capitano degli squali.