Il Calciomercato della Juventus non si ferma e in particolare continuano i contatti con l'entourage di Di Maria. L'argentino attualmente si trova a Ibiza in vacanza con la famiglia, ma nel frattempo sta pensando anche al futuro della sua carriera.

La Juventus da settimane ha contatti con l'entourage del calciatore in attesa della tanto aspettata risposta definitiva. Ogni giorno, da ora in poi, potrebbe essere quello decisivo e la famiglia del calciatore potrebbe influire molto sulla decisione dell'ormai ex giocatore del Psg. Stando ad alcune indiscrezioni riportate da Tuttosport, un fattore da non sottovalutare nella scelta di Di Maria di trasferirsi alla Juventus sarebbe la moglie.

Insomma, non sarà il solo giocatore ma tutta la sua famiglia a decidere se passare o no almeno un anno a Torino. Per questo motivo è possibile che nei prossimi giorni i coniugi Di Maria visitino il capoluogo piemontese per dare una risposta definitiva alla Juve.

Da non sottovalutare è l'alternativa Barcellona in caso di risposta negativa al club bianconero, peraltro la moglie del calciatore conoscerebbe meglio l'ambiente spagnolo rispetto a quello italiano e anche questo potrebbe influire.

L'arrivo di Di Maria alla Continassa potrebbe sbloccare il mercato della Juventus

In questi giorni sta crescendo l'attesa per Di Maria. L'arrivo del calciatore a Torino potrebbe finalmente sbloccare il mercato della Juve.

Dopo l'arrivo di Pogba, la cui ufficialità sarà data ad inizio luglio, servono altri importanti innesti per la rosa di Massimiliano Allegri. La risposta dell'argentino darà il via alle prossime mosse di mercato della Juventus.

La Vecchia Signora in caso di mancato arrivo dell'ala potrebbe optare per altri nomi, come Kostic o Berardi, quest'ultimo piace a Massimiliano Allegri, i rapporti tra la Juve e il Sassuolo sono molto buoni e per il giocatore ventottenne potrebbe essere arrivato il momento del grande salto in una delle big della Serie A.

Un altro nome da non sottovalutare è quello di Zaniolo, ma la Roma prenderebbe in considerazione solo offerte da minimo 60 milioni.

Nuovi aggiornamenti sulla trattativa Juventus-Kostic

Il club bianconero avrebbe già raggiunto un accordo con Kostic, mettendo sul piatto un triennale da 2,5 milioni a stagione. Per chiudere la trattativa mancherebbe però ancora l'intesa con l'Eintracht Francoforte, quest'ultimo richiede almeno 17 milioni per Kostic mentre la Juve è arrivata a offrirne soltanto 12,5.

La risposta di Di Maria potrebbe anche indirettamente sbloccare la trattativa per portare in serie A il principale assist-man della Bundesliga degli ultimi anni.