Si avvicina l'inizio del calciomercato estivo del Crotone. Il club rossoblù, che a breve dovrebbe ufficializzare il ritorno di Raffaele Vrenna in società e anche la figura di un nuovo Direttore Sportivo, sta provando a sondare il terreno per alcuni calciatori da mettere a disposizione del tecnico Franco Lerda già a inizio ritiro estivo. Uno di questi potrebbe essere il portiere Paolo Branduani del Catanzaro.

Crotone, un nuovo portiere

Dopo le incertezze vissute durante l'ultima stagione nel trovare una certezza in porta, il Crotone potrebbe puntare sull'esperienza.

Un nome che sembrerebbe interessare gli squali è quello di Paolo Branduani, classe 1989, estremo difensore in forza al Catanzaro. In giallorosso ha messo insieme 47 presenze nel torneo di Serie C.

Da valutare è poi la posizione di Marco Festa, portiere titolare della seconda parte di stagione in rossoblù, calciatore che ha con il Crotone un altro anno di contratto, avendo rinnovato il suo legame con i calabresi nei mesi scorsi.

Una rapida risalita

Indipendentemente da quella che sarà la rosa, i rossoblù vorranno puntare ad una rapida risalita in cadetteria. Dopo 13 anni gli squali si affacceranno al torneo di terza serie, un campionato che non ammette false partenze. Con una sola promozione diretta e i Play-Off che mettono in palio un solo posto fra i tre gironi, approdare in Serie B al primo colpo non sarà di certo facile.

Per questo motivo il club ha voluto puntare su un tecnico esperto come Franco Lerda che conosce tra l'altro l'ambiente di Crotone avendo allenato in passato la squadra nel campionato di Serie B 2009-2010, ottenendo la nona posizione.

Crotone, le altre possibili operazioni

Tra le altre operazioni del Crotone ci sarà quella legata alla cessione dell'attaccante Junior Messias.

Il brasiliano, in prestito oneroso con diritto di riscatto al Milan, con cui ha vinto lo Scudetto dei rossoneri. Il costo del suo cartellino, circa 5,4 milioni di euro, starebbe portando a un'attenta riflessione nel club di Milano. In caso di mancato riscatto da parte dei campioni d'Italia, comunque il giocatore ha indubbiamente molte pretendenti in massima serie.

Di ritorno a Crotone ci sarà invece Ahmad Benali, protagonista con il Pisa nella seconda parte di stagione conclusa con la finale Play-off. Il calciatore libico potrebbe non essere riscattato dai toscani, che per averlo dovrebbero sborsare circa 2,5 milioni di euro. Anche in questo caso il giocatore avrebbe comunque mercato in Serie B.

Di ritorno per fine prestito dal Bologna ci sarà anche il centrocampista Luis Rojas, ceduto ai felsinei nel mese di gennaio in cambio del prestito dell'attaccante Gianmarco Cangiano.