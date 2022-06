Lionel Messi e Cristiano Ronaldo sono stati protagonisti con le rispettive nazionali nelle partite giocate domenica 5 giugno. L'Argentina ha affrontato l'Estonia in un amichevole a Pamplona, vincendo per 5-0, e la "pulce" ha messo a segno tutti e cinque i gol segnati dagli Albiceleste. Il Portogallo invece ha affrontato la Svizzera in una partita valida per il girone di Nations League. La squadra lusitana ha vinto per 4-0: Cristiano Ronaldo ha messo a segno una doppietta, mentre gli altri gol sono stati segnati da William Carvalho e da Joao Cancelo.

L'età avanza per tutti, ma in questo weekend i due campioni - protagonisti ai massimi livelli del calcio mondiale da 15 anni a questa parte - hanno dimostrato di essere ancora in grande forma e di poter essere determinanti in ogni situazione. Nonostante ciò, l'ultima stagione non è stata facile per i due.

Lionel Messi resta al Psg

L'argentino ha trovato difficoltà nell' ambiente del Paris Saint-Germain, un club pieno di campioni e giocatori difficili da tenere insieme, specialmente nel reparto offensivo. Messi ha un peso specifico elevato in ogni squadra in cui gioca e chiaramente è stato avanti nelle gerarchie rispetto ai compagni, togliendo ad esempio il posto ad Angel Di Maria che non rinnoverà il contratto con i parigini.

Molto probabilmente Lionel Messi rimarrà a Parigi e aiuterà la squadra a vincere il più possibile: in particolare il club vorrà lottare per la Champions League.

Cristiano Ronaldo rimarrà a Manchester?

Cristiano Ronaldo ha fatto una buona stagione al Manchester United, con gol pesanti e importanti sia in campionato che in Champions League.

Probabilmente però quest'anno non ha avuto una squadra che in grado di supportarlo al meglio, infatti il Manchester United ha affrontato una stagione difficile. La squadra inglese ha concluso il campionato al sesto posto, di conseguenza non qualificandosi alla Champions League 2022/23 e questo è l'unico fattore che mantiene il dubbio sulla permanenza del giocatore portoghese.

Erik Ten Hag, allenatore che sostituirà Rangnick per la prossima stagione sulla panchina dei Red Devils, ha dichiarato che Cristiano Ronaldo è al centro del suo progetto e non partirà assolutamente quest'estate. La decisione ora spetta a lui: nelle prossime settimane sarà chiaro se accetterà di rimanere e di giocare l'Europa League o se deciderà di andarsene dopo solo un anno in Inghilterra.