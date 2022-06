Sul Calciomercato dell'Inter nel reparto difensivo molto dipenderà dal futuro di Alessandro Bastoni: il centrale italiano potrebbe essere il big sacrificato per reinvestire il denaro sul mercato in entrata, visto il forte interesse dei maggior top club europei come Chelsea, Psg e Bayern Monaco. In caso di addio del difensore, la dirigenza nerazzurra sta sondando diverse piste per sostituirlo in maniera adeguata.

Ipotesi Senesi

Se il brasiliano del Torino Bremer resta l'obiettivo numero uno, il direttore sportivo Giuseppe Marotta sta sondando il terreno anche per Marcos Senesi, difensore argentino che in questa stagione ha offerto buone prestazioni con la maglia del Feyenoord, raggiungendo la finale di Conference League.

Il centrale classe 1997, che in passato era stato accostato al Napoli di Aurelio De Laurentiis, potrebbe quindi sbarcare in Italia per continuare la sua crescita.

L'Inter monitora la situazione e con un'offerta attorno ai 10-15 milioni di euro, l'affare potrebbe sbloccarsi.

Oltre Senesi, i nerazzurri monitorano anche il profilo di Merith Demiral, centrale turco della Juventus che in questa stagione ha militato nell'Atalanta. La Dea avrebbe intenzione di riscattarlo per poi venderlo a cifre importanti. Sul centrale turco, ci sarebbe pure il forte interesse del Newcastle.

Inter, interesse del Galatasaray per Sanchez

Chi è invece quasi sicuro di lasciare l'Inter è Alexis Sanchez, che nonostante reti pesanti come quella in Supercoppa italiana, pare procinto di lasciare Milano.

L'ingaggio da sette milioni di euro percepito dal "Nino Maravilla" pende sulle finanze del club e non permette alla dirigenza di affondare definitivamente su calciatori come Paulo Dybala ed Henrick Mnykitharian, sempre più nel mirino dei nerazzurri.

Sul cileno ci sarebbero diverse squadre europee: dal Marsiglia di Jorge Sampaoli fino al Galatasaray che nelle ultime ore avrebbe mostrato un forte interesse.

Stessa sorte di Sanchez, dovrebbe toccare al connazionale Arturo Vidal, pronto a lasciare Milano. Stando alle ultime indiscrezioni, l'Inter potrebbe proporre una buona uscita al calciatore, per permettergli di accasarsi al Flamengo, che a gennaio aveva provato a ingaggiarlo.

Infine resta da monitorare la situazione di Gagliardini, che in caso di offerta importante potrebbe lasciare l'Inter e iniziare una nuova avventura altrove.