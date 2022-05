Grandi manovre per il Crotone nelle ultime ore. La formazione rossoblù è chiamata a sciogliere alcuni dubbi sul fronte dell'organigramma societario e dello staff tecnico per la stagione sportiva 2022-2023. In attesa di conoscere il nume del nuovo Direttore Sportivo, gli squali starebbero stringendo i tempi per ottenere la firma del nuovo allenatore. Il nome caldo sarebbe quello di Franco Lerda, allenatore che sarebbe già giunto in città per incontrare la proprietà calabrese.

Crotone, possibile ritorno per Lerda

Dopo aver sciolto nei giorni scorsi il suo legame con la Pro Vercelli, il tecnico Franco Lerda ripartirà nel nuovo anno alla guida di una nuova formazione.

Accostato al Crotone che aveva guidato nel campionato di Serie B 2009-2010, l'allenatore sarebbe anche giunto in città per incontrare la proprietà degli squali e discutere un suo eventuale ritorno in rossoblù. A riporre fiducia in lui sarebbe Raffaele Vrenna, figlio del presidente Gianni Vrenna che dovrebbe ritornare a ricoprire un ruolo importante nel club. Proprio lui nell'ultima stagione ha puntato fortemente su Franco Lerda nel club piemontese permettendo all'allenatore di riscattarsi dopo qualche annata difficile.

Boscaglia e Grieco le alternative

Altri due profili che potrebbero fare al caso del Crotone in caso di mancato accordo con Franco Lerda potrebbero essere Roberto Boscaglia e Vito Grieco.

L'ex tecnico del Palermo starebbe ricercando una panchina dopo la deludente esperienza in rosanero. Vito Grieco, invece, si è liberato dal contratto con la formazione Primavera del Lecce e non disegnerebbe guidare una Prima Squadra, in particolare quella del Crotone formazione con la quale ha giocato per diversi anni da calciatore diventandone anche capitano.

Sembrerebbe sfumare la pista Bruno Caneo della Turris con il tecnico che sarebbe ormai prossimo a sedere sulla panchina della Juve Stabia.

Movimenti in uscita

Con la retrocessione in Serie C saranno diversi i calciatori prossimi a salutare la città. Tra questi potrebbe esserci il centrocampista e capitano Nahuel Estevez m il calciatore sarebbe corteggiato dalla Ternana che seguirebbe, allo stesso tempo, il difensore Vladimir Golemic pronto a svincolarsi dagli squali per scadenza di contratto.

In entrata potrebbe profilarsi un ritorno dopo diverse stagioni per il centrocampista Aniello Salzano, uno dei protagonisti della prima storica promozione in Serie A del Crotone con il tecnico Ivan Juric. A ritornare in rossoblù potrebbe essere anche il trequartista Zak Ruggiero, che vanta con gli squali due anni di contratto, dopo la recente esperienza in prestito in Serie C alla Lucchese.