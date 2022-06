Uno dei nomi che potrebbe infiammare questa sessione estiva di Calciomercato è quello di Nikola Milenkovic. Il difensore serbo non è considerato incedibile dalla Fiorentina e piace nuovamente all'Inter, che aveva pensato a lui già un paio di anni fa, quando sembrava che potesse partire Milan Skriniar. Ora i nerazzurri si sarebbero interessati nuovamente a lui, anche se non come sostituto dello slovacco, bensì per arricchire il reparto arretrato a disposizione di Simone Inzaghi. Non sarà semplice, comunque, per il club meneghino, che dovrà battere la concorrenza di Milan e Juventus, anche loro interessatesi al classe 1997.

Una bagarre che, però, difficilmente scatenerà un'asta dal punto di vista delle cifre.

La proposta dell'Inter

Nikola Milenkovic è sicuramente uno dei profili più interessanti in giro per l'Europa per rapporto qualità prezzo. Il centrale serbo, infatti, l'anno scorso ha deciso di prolungare il proprio contratto con la Fiorentina di una stagione, fino a giugno 2023, anche per una sorta di riconoscenza nei confronti del club di Rocco Commisso, per non andare via a parametro zero.

Il suo futuro, dunque, potrebbe essere lontano da Firenze la prossima stagione e tra i club che si sono interessati a lui c'è l'Inter. I nerazzurri sono in cerca di rinforzi in difesa dopo gli addii di Ranocchia e Kolarov e con il futuro di De Vrij e Bastoni sempre in bilico.

Il serbo in questa stagione ha giocato nella difesa a quattro ma negli scorsi anni ha dimostrato di poter fare molto bene in una difesa a tre. Classe 1997, la Fiorentina sarebbe pronta a discutere della cessione di Nikola Milenkovic per una cifra intorno ai 15-20 milioni di euro. Valutazione che potrebbe anche essere abbattuta dall'inserimento di una contropartita tecnica.

In questo senso, occhio al giovane Pirola, in prestito quest'anno al Monza.

La proposta della Juventus

Anche la Juventus si sarebbe interessata a Nikola Milenkovic in queste settimane. Oltre all'addio di Giorgio Chiellini, un occhio va dato anche alla questione De Ligt, la cui permanenza è tutt'altro che certa.

I bianconeri, come l'Inter, non vorrebbero investire 15 milioni di euro ma potrebbero mettere sul piatto una contropartita tecnica.

Nell'affare potrebbe entrare Luca Pellegrini, provando a intavolare uno scambio alla pari, anche se la Fiorentina in quel caso potrebbe chiedere comunque una piccola somma come conguaglio economico.

L'offerta del Milan

Anche il Milan avrebbe chiesto informazioni su Milenkovic visto che l'affare Botman non è stato ancora chiuso. Inoltre, il serbo ha una valutazione inferiore e questo potrebbe giocare a suo favore. I rossoneri sarebbero pronti a mettere sul piatto i cartellini di Messias e Rade Krunic, cercando di annullare l'esborso economico.