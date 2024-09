Il Crotone perde ancora 5-1 e lascia l'intera posta in palio al Picerno. Per i calabresi lo Stadio Comunale "Donato Curcio" rimane ancora un tabù. Una sfida a senso unico con i padroni di casa capaci di mettere subito sotto gli squali. Ad incidere anche diversi errori individuali dei calciatori guidati da Emilio Longo. Lo stesso tecnico, a fine gara, ha rilasciato alcune dichiarazioni a caldo. Una gara iniziata con l'infortunio di Spina e proseguita con l'autorete di Armini. Il Crotone tornerà in campo mercoledì 25 settembre all'Ezio Scida per la gara interna contro il Sorrento.

Crotone, una sconfitta senza appelli

Il risultato finale (5-1) dice tutto, lasciando poco spazio a recriminazioni. Il Crotone è uscito battuto e ridimensionato dallo Stadio Comunale "Donato Curcio" in quella che doveva essere la gara della svolta, della rivincita contro il Picerno, squadra artefice dell'eliminazione Playoff della stagione precedente. Alla fine a fare festa sono i ragazzi di Tomei, autori di una grande prova. C'è rammarico nelle parole del tecnico Emilio Longo rilasciate nella conferenza stampa post gara. "Come allenatore mi prendo la responsabilità della sconfitta chiedendo scusa ai tifosi che ci hanno seguito in questa trasferta. Bisogna essere umili - ha sottolineato Longo -, se la squadra non è umile la responsabilità è mia.

I ragazzi devono sapere che hanno davanti un tecnico che si assume le responsabilità, l'errore può capitare, da questo punto di vista abbiamo fatto qualcosa di inaccettabile. Siamo stati presuntuosi, forse ci si sente di passaggio qui, invece questa maglia va meritata. I calciatori devono sapere che serve fame altrimenti ci saranno calciatori che non rivedranno più il campo".

Un Crotone senza mordente

La squadra scesa in campo a Picerno non è sembrata quella equilibrata uscita vincente per 2-0 contro il Messina nel turno precedente. Il Crotone sembra subire troppo le amnesie difensive, con 9 reti incassate in cinque gare, troppe per una formazione che punta ai primi posti della classifica. Nonostante le reti arrivate in attacco a mancare è il filtro a centrocampo con una squadra spesso in balia delle ripartenze degli avversari.

La sfida ha vissuto anche dell'infortunio di Spina, uscito dopo soli 4 minuti di gioco in favore di Tumminello, rientrato in squadra dopo aver scontato i due turni di squalifica. Troppo poco per un Crotone che sembrato ancora lontano da poter competere ai massimi livelli, in un cammino di ricostruzione che sembra essere più difficile di quanto prefissato ad inizio stagione.

All'Ezio Scida arriva il Sorrento

Il Crotone dovrà ripartire subito già nella gara del 25 settembre alle ore 20:45 quando all'Ezio Scida arriverà il Sorrento. Il primo turno infrasettimanale arriva forse nel momento più adatto per la squadra di Emilio Longo chiamata subito al riscatto davanti ai tifosi di casa. La gara sarà trasmessa dall'emittente Sky sui canali Calcio e in streaming dal servizio offerto da Now Tv, sponsor del campionato di terza serie.