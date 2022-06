Una stagione disastrosa conclusa con due esoneri e la retrocessione alla guida del Crotone. Il tecnico Francesco Modesto potrebbe però ripartire già nella prossima stagione alla guida di una nuova squadra. L'ex difensore sarebbe tra i nomi seguiti da Cosenza e Pro Vercelli per la successione in panchina di Pierpaolo Bisoli e Franco Lerda, con quest'ultimo passato proprio agli squali. Per Beppe Ursino il futuro non dovrebbe essere al Catanzaro con la smentita arrivata dallo stesso Direttore Sportivo.

Modesto riparte dopo il Crotone

Con ancora un anno di contratto con il Crotone per Francesco Modesto si potrebbe profilare un ritorno immediato in panchina.

A pensare a lui sarebbe la Pro Vercelli che parallelamente starebbe valutando anche il profilo esperto di Luciano De Paola, la scorsa stagione al Lecco. Per Francesco Modesto si sarebbe aperta anche la possibilità di allenare il Cosenza dopo il mancato accordo tra il club Silano e il tecnico protagonista della salvezza, Pierpaolo Bisoli. Anche la Reggiana starebbe valutando il suo nome per la panchina dopo una stagione vissuta al di sotto delle aspettative in Serie C.

Una stagione senza soddisfazioni

Due esoneri e una retrocessione. Con questo risultato il tecnico Francesco Modesto si è congedato dalla piazza della sua città. Arrivato in estate come successore di Serve Cosmi, l'allenatore rossoblù non è riuscito a dare un'identità alla squadra.

Un esonero a stagione in corso in favore di Pasquale Marino aveva già incrinato i rapporti con la piazza, il ritorno in panchina alla fine del girone d'andata non ha però portato dei cambiamenti con gli squali retrocessi con anticipo in Serie C dopo 13 anni. Per i rossoblù una penultima posizione e solamente quattro vittorie, un bottino amaro per la dirigenza che aveva annunciato la volontà di poter competere per le posizioni d'altra classifica.

Crotone, un nuovo Ds

Per il Crotone le prossime giornate saranno importanti per definire il nuovo organigramma societario. Un nuovo Direttore Sportivo farà il suo arrivo in Calabria per sostituire il partente Beppe Ursino, che ha salutato la piazza nei giorni scorsi dopo 27 anni. Lo stesso storico Diesse rossoblù ci ha tenuto però a smentire alcune voci.

"Io al Catanzaro? Non c'è nulla di vero. Ho avuto modo di visionare la gara dei Playoff tra i giallorossi e il Monopoli ma non per un secondo fine ma perché fa parte del mio mestiere vedere delle partite. Ci sono altre società interessate ma dopo la fine del rapporto con il Crotone vogliono fare tutto con calma. Ci dovranno essere le condizioni ideali per svolgere un lavoro serio ed importante".