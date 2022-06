Rinforzare l'organico a disposizione del tecnico Simone Inzaghi, così da recitare un ruolo da assoluti protagonisti nella prossima stagione, è questo l'obiettivo dell'Inter, che sta lavorando con grande attenzione sul fronte mercato, per ritornare ai vertici del campionato italiano e continuare il percorso di crescita in Europa.

Udogie e Bellanova nel mirino nerazzurro

Uno degli snodi cruciali è rappresentato dall'acquisto di un nuovo esterno, vista la partenza di Ivan Perisic che si è accasato al Tottenham di Antonio Conte. La dirigenza nerazzurri sta infatti lavorando per cercare un'alternativa a Robin Gosens, chiamato a sostituire il croato nella prossima stagione.

Vari sono i nomi seguiti dal direttore sportivo Giuseppe Marotta, in particolare due ottimi prospetti che si sono fatti notare nel campionato appena terminato, ovvero Destiny Udogie e Raoul Bellanova.

Al momento, in vantaggio sembrerebbe il terzino del Cagliari, complice la retrocessione del club sardo in Serie B. Dopo averlo riscattato dal Bordeaux, il Cagliari non fa sconti e chiede almeno 15-20 milioni di euro per lasciar partire il classe 2001. Discorso simile anche per Udogie, nel mirino anche della Juventus. Come sappiamo, l'Udinese è una bottega che valuta in maniera attenta i suoi calciatori, e solo con un'offerta attorno ai 20 milioni di euro, il club friulano potrebbe decidere di cedere l'esterno dell'Under 21 italiano.

Bellanova resta avanti anche per una situazione di mercato legata ad Udogie, ovvero la possibile partenza di Molina, che è richiesto da molti club europei come Juventus ed Atletico. Per questo, difficile che l'Udinese si possa privare di entrambi i suoi esterni, che sono risultati fondamentali per centrale la salvezza.

Inter, vicinissima la firma di Mkhitaryan. Si lavora per Asllani

Intanto, l'Inter sta puntellare la mediana con l'acquisto di Henrick Mkhitaryan, pronto a sposare il progetto dei nerazzurri.

Dopo aver rifiutato l'offerta di rinnovo contrattuale da parte della Roma, il centrocampista armeno sarebbe vicinissimo alla firma con l'Inter: stando alle ultime indiscrezioni di mercato, ci sarebbe un accordo per un contratto da 4,5 milioni di euro.

Un bel colpo per i nerazzurri, che regalano ad Inzaghi un'alternativa di grande qualità ed esperienza per la mediana, e capace di ricoprire tutti i ruoli del centrocampo.

Dopo l'acquisto del fantasista armeno, i nerazzurri vorrebbero concludere anche la trattativa per Asllani dell'Empoli, che rappresenta l'identik giusto per il ruolo di vice Brozovic, tassello fondamentale per la prossima stagione. L'affare potrebbe così chiudersi sulla base di 10 milioni di euro.