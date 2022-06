Il Milan continuare il pressing su Nicolò Zaniolo. L'obiettivo dei rossoneri è quello di rinforzare la rosa, ed in particolare mettere a disposizione di Stefano Pioli un trequartista che possa spostare gli equilibri, e che permetta di restare ai vertici del calcio italiano.

Il numero 22 del club capitolino sembrerebbe il big che la società vorrebbe sacrificare per finanziare il mercato in entrata, così da puntellare l'organico a disposizione di Josè Mourinho. Dopo una prima offerta con l'inserimento del cartellino di Alexis Saelamakers come parziale contropartita tecnica, il Milan non molla e sarebbe pronto ad una nuova offensiva.

Stando alle ultime notizie di Calciomercato, i rossoneri potrebbero proporre un'offerta attorno ai 25-30 milioni di euro, più il cartellino di Ante Rebic, che complice una stagione non esaltante e l'esplosione di Rafael Leao, potrebbe lasciare Milano. Il croato potrebbe così rappresentare un'ottima alternativa nello scacchiere tattico di Mourinho e ricoprire più posizioi nel modulo adottato dallo Special One.

Per adesso la Roma non accetta tali proposti, e solo con offerte cash attorno ai 40-50 milioni di euro potrebbe decidere di intavolare una trattativa per la cessione di Zaniolo. Attenzione sempre alla candidatura della Juventus, che in caso di mancato accordo con Angel Di Maria, potrebbe ritornare fortemente sul talento giallorosso, per puntellare la trequarti a disposizione di Massimiliano Allegri.

Milan, si lavora al rinnovo di Pobega

Non solo acquisti. Il Milan sta lavorando anche sul fronte rinnovi per blindare i giocatori più importanti ma anche quelli funzionali al progetto ed al sistema tattico di Stefano Pioli.

Questo il caso di Tommaso Pobega, autore di un'ottima stagione in prestito al Torino di Ivan Juric, e ritornato alla casa base per restare.

Il giovane centrocampista italiano potrebbe così far parte della nuova rosa rossonera: in quest'ottica, si starebbe infatti lavorando per il suo rinnovo contrattuale.

Nonostante l'arrivo di un possibile centrocampista come Renato Sanches, il Milan ha tutte le intenzioni di trattenere Pobega, così da aumentare le alternative in mediana a disposizione di Pioli, viste le tante competizioni che il Diavolo dovrà disputare nella prossima stagione.

Sempre in ottica rinnovi, uno dei più importanti e significativi è quello di Rafael Leao, che complice le richieste dei top club europei, chiede un contratto da 7,5 milioni di euro. I rossoneri vorrebbero inserire una clausola da 200-250 milioni di euro, così da prevenire ogni assalto delle migliori società del panorama europeo, come Manchester City e Real Madrid, molto interessate alle prestazioni ed alla crescita del portoghese.