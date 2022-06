Romelu Lukaku resta uno degli obiettivi dell'Inter per rinforzare l'attacco a disposizione di Simone Inzaghi. Nonostante il possibile arrivo di Dybala e la permanenza di Lautaro Martinez, i nerazzurri continuano a sondare il terreno per l'attaccante belga, desideroso di ritornare in Italia.

Nonostante la volontà del calciatore, il Chelsea non fa sconti proteggendo l'acquisto da 115 milioni di euro avvenuto proprio nella passata stagione. I nerazzurri starebbero lavorando per un prestito oneroso da 25 milioni di euro più un riscatto totale che si aggirerebbe attorno agli ottanta milioni di euro.

Per sbloccare la trattativa, la chiave potrebbe essere l'inserimento del cartellino di Denzel Dumfries, esterno olandese che piace molto ai Blues e soprattutto al tecnico Thomas Tuchel.

Con l'inserimento del terzino della Nazionale dei Tulipani, la trattativa potrebbe evolversi, ma molto dipenderà dalla volontà del calciatore di trasferirsi a Londra e soprattutto della società nerazzurri di cedere uno dei pezzi importanti dello scacchiere tattico di Inzaghi.

In caso di cessione di Dumfries, l'Inter dovrebbe tornare sul mercato per rimpiazzare i due esterni del campionato passato, vista la partenza di Perisic, già accasatosi dal Tottenham dell'ex Antonio Conte. Oltre Bellanova, i nerazzurri potrebbero così virare su profili come Singo e Lazzari, per puntellare le corsie esterne e riabbracciare Romelu Lukaku.

Inter, idea Milenkovic per la difesa

Non solo l'attacco. L'Inter sta lavorando per puntellare anche la retroguardia a disposizione di Inzaghi.

Viste le possibile offerte che potrebbero arrivare per i centrali, il direttore sportivo Giuseppe Marotta sta osservando diversi profili per il pacchetto arretrato: oltre Bremer che resta l'obiettivo principale, i nerazzurri stanno monitorando anche la situazione di Nikola Milenkovic, rilanciatosi in questa stagione con la maglia della Fiorentina dopo stagioni con luci ed ombre.

La qualificazione europea della Viola potrebbe complicare la trattativa, ma con un'offerta attorno ai 20 milioni di euro il club di Rocco Commisso potrebbe decidere di lasciar partire il centrale serbo.

Inter, Esposito nel mirino dell'Empoli

Non solo Andrea Pinamonti ha grande mercato. Infatti, un altro giovane attaccante dell'Inter che ha molte richieste è Sebastiano Esposito.

Dopo la bella parentesi al Basilea, il giovane attaccante italiano potrebbe rimanere in Serie A: infatti, sarebbe nel mirino dell'Empoli, che dopo l'addio proprio di Pinamonti, è a caccia di un attaccante importante per rinforzare il reparto offensivo a disposizione del neo tecnico Zanetti.

L'Inter potrebbe accontentare il club toscano, vista la trattativa per Asllani che porterebbe il centrocampista albanese alla corte di Simone Inzaghi.

Altro attaccante che avrebbe molto mercato è Satriano che dopo la parentesi al Brest, potrebbe restare in Francia: il giovane bomber nerazzurro sarebbe nel mirino del Marsiglia.