Non solo acquisti. Il Calciomercato dell'Inter ruota attorno anche alle possibili cessioni che il club nerazzurro potrebbe effettuare per reinvestire il denaro. L'obiettivo è quello di vendere tutti i calciatori in esubero, che non faranno parte del progetto di Inzaghi, così da completare successivamente l'organico con grandi acquisti di spessore.

Pinamonti e Dimarco potrebbero lasciare l'Inter per finanziare il mercato nerazzurro

Uno dei nomi della rosa più gettonati sul mercato è quello di Andrea Pinamonti, che dopo un'ottima stagione con la maglia dell'Empoli, cerca continuità di rendimento.

Le prestazioni dell'attaccante italiano non sono passate inosservate, con due club in particolare, Torino e Sassuolo che vorrebbero acquistarlo. Il club granata sta lavorando per cercare una possibile alternativa ad Andrea Belotti, che in caso di mancato rinnovo lascerà Torino. Invece il Sassuolo potrebbe virare sull'attaccante nerazzurro, in caso di addio di Gianluca Scamacca, nel mirino dei top club italiani e non solo.

Altro calciatore in bilico è Federico Dimarco, che potrebbe lasciare Milano. L'esterno interista è infatti nel mirino del Torino di Juric, ma anche dell'Arsenal pronto a rilanciarsi nella prossima stagione dopo la beffa della mancata qualificazione alla prossima Champions League.

L'Inter non ritiene incedibile Dimarco, valutato tra i 20-25 milioni di euro.

Oltre ai calciatori che hanno un ruolo importante, ma che non risultano essere dei titolarissimi, l'Inter potrebbe sacrificare anche un big per finanziare il mercato. Alessandro Bastoni potrebbe essere il prescelto, ma attenzione alla situazione di Lautaro Martinez, che con l'arrivo di Lukaku e Dybala potrebbe essere ceduto per cifre importanti.

Il "Toro" sarebbe infatti nel mirino del Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Da decifrare il futuro di Sensi, che dovrebbe lasciare Milano. Su di lui, ci sarebbero Sampdoria e Monza. Infine, occhio anche alla situazione di Roberto Gagliardini. Con il possibile arrivo di Henrcik Mnykitharyan dalla Roma, il centrocampista italiano potrebbe essere ceduto: su di lui, forte interesse della Fiorentina.

Inter, gli esuberi: da Lazaro a Dalbert

Oltre ai calciatori della rosa, l'Inter deve piazzare anche gli esuberi in particolare due calciatori che in questa stagione non hanno fatto parte della rosa, giocando in prestito in altre compagini.

Parliamo di Valentino Lazaro, che rientra dal prestito al Borussia Monchengladbach e che potrebbe rientrare in orbita Atalanta per puntellare la batteria di esterni a disposizione di Gasperini, e Dalbert, che dopo la mancata salvezza del Cagliari, non continuerà la sua esperienza in Sardegna. Per lui, si potrebbe profilare anche un possibile ritorno in patria.