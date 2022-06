La Juventus si sta organizzando in vista della prossima stagione, la dirigenza infatti sta cercando di regalare a Massimiliano Allegri una rosa competitiva per tornare a vincere fin da subito. I principali nomi sul taccuino di Cherubini sarebbero quelli di Pogba e Di Maria.

Juventus: il 'Pogba-bis' sembra fattibile

Diversi sono coloro che non faranno più parte del progetto tecnico di Allegri, tra questi ci sarebbero Rugani, Alex Sandro, Bernardeschi, Kean, Arthur e Rabiot. Dalle loro eventuali cessioni si potrà ricavare un tesoretto da poter reinvestire subito.

La dirigenza juventina sta cercando di capire come rinforzare la rosa, in vista della prossima stagione. Il reparto che necessita di maggiori innesti senza ombra di dubbio è il centrocampo, anche perché le deludenti prestazioni fornite da parte di Rabiot e Arthur nell'ultima stagione sono sotto gli occhi di tutti, tifosi e, soprattutto, dirigenti. La Juve cerca centrocampisti di peso che possano garantire qualità e quantità e il primo obiettivo dovrebbe essere Pogba. Il francese, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe a un passo dalla chiusura, per lui si parla di un contratto quadriennale da 8 milioni più bonus. Paul tornerebbe a Torino, dove diventerebbe il nuovo leader della squadra e prenderebbe molto probabilmente la maglia numero 10 lasciata in eredità da Dybala.

Allegri è pronto ad affidargli le chiavi del centrocampo.

Di Maria resta il primo obiettivo per l'attacco bianconero

Oltre il centrocampo, ci potrebbero essere grandi manovre anche per quanto l'attacco, dato l'addio di Paulo Dybala bisognerà trovare un sostituto adeguato con le giuste caratteristiche tecniche. Di Maria resta il primo nome stando a quanto riportato dai vari siti web sportivi e da testate cartacee, ma l'ipotetica trattativa che fino a pochi giorni fa sembrava avviata avrebbe subito più di una frenata.

Stando a ulteriori indiscrezioni, infatti, il 'Fideo' sarebbe tentato da un'offerta di 7 milioni e mezzo di euro che arriva dal Barcellona, per un solo anno. Alla luce di questo e altri aspetti, la Juventus si starebbe anche guardando intorno per un'alternativa che sarebbe stata individuata in Domenico Berardi. I dirigenti avrebbero già messo in agenda un incontro con il Sassuolo per discutere del possibile affare.

Gli altri possibili affari: dal vice-Vlahovic a una difesa che potrebbe essere rivoluzionata

La Juventus sta cercando un vice-Vlahovic, tra i giocatori accostati alla Continassa ci sarebbero Luis Muriel dell'Atalanta e Giovanni Simeone del Verona. Negli ultimi giorni si sta facendo anche il nome dell'attaccante austriaco del Bologna, Marko Arnautovic. Da sistemare ci sarebbero anche molte cose riguardo alla difesa, dato l'addio di Chiellini bisognerà trovare un degno erede anche alla luce dell'età non più verde di Bonucci e l'ipotetica partenza di De Ligt se davvero pervenissero alla Juve offerte che hanno come base di partenza gli oltre 80 milioni che il club torinese chiederebbe per privarsi dell'olandese.

Gli obiettivi per la retroguardia sarebbero Milenkovic della Fiorentina e Koulibaly che non sembrerebbe intenzionato a accettare la proposta di rinnovo del Napoli. Sul centrale senegalese, però, ci sarebbe il forte interesse del Barcellona e anche del Chelsea.