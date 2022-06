Puntellare la rosa a disposizione del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, così da recitare un ruolo da protagonisti nella prossima stagione. E' questa l'intenzione dell'Inter che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare le richieste del proprio tecnico e rendere l'organico ancora più competitivo.

In casa interista, si attendono novità sul fronte Denzel Dumfries: l'esterno olandese, arrivato per 15 milioni dal Psv, potrebbe lasciare l'Inter dopo nemmeno una stagione; infatti sono tanti i top club europei interessati al terzino nerazzurro, in particolare il Chelsea che potrebbe chiederlo nell'affare che riporterebbe Lukaku a Milano.

Per questo, la dirigenza non vuole farsi trovare impreparata e sta valutando diverse piste, in caso di addio dell'esterno della Nazionale dei Tulipani. Tra i nomi seguiti dal direttore sportivo Giuseppe Marotta, ci sarebbe anche quello di Davide Zappacosta, esterno dell'Atalanta ed uno dei più positivi nella scorsa stagione, nonostante il deludente ottavo posto degli uomini di Gasperini. Con un'offerta importante, l'Inter potrebbe decidere di intavolare una trattativa con la Dea, che però ritiene l'esterno ex Genoa uno dei punti fermi per la prossima stagione.

Oltre Zappacosta, i nerazzurri continuano a monitorare altri profili che militano nel campionato italiano come Wilfried Singo del Torino e Manuel Lazzari della Lazio, già allenato da Inzaghi durante la sua esperienza sulla panchina biancoceleste.

Sullo sfondo anche la candidatura di Nahuel Molina, nel mirino soprattutto della Juventus.

Inter, interesse del Tottenham per Lautaro

Lautaro Martinez resta uno degli uomini più corteggiati della rosa dell'Inter. La stagione del Toro è sotto gli occhi di tutti ed in particolare dei top club europei, che vorrebbero accaparrarsene le prestazioni.

Dopo l'interesse del Real Madrid di Carlo Ancelotti, si sarebbe fatto avanti anche il Tottenham dell'ex Antonio Conte, che non è un mistero è molto interessato a Lautaro ed alle sue caratteristiche di grande attaccante. Dopo la qualificazione alla prossima Champions League, gli Spurs potrebbero così ritornare alla ricarica per il Toro, che l'Inter non ha alcuna intenzione di cedere.

Molto dipenderà dai possibili colpi in entrata per puntellare l'attacco, ma soprattutto dalle offerte che arriveranno per gli altri big, in particolare per Bastoni e soprattutto per Skirniar, che resta nel mirino del Paris Saint Germain.

Una loro possibile cessione permetterebbe all'Inter di confermare Lautaro, così da aumentare il potenziale offensivo a disposizione di Simone Inzaghi.