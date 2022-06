La Juventus vorrebbe potenziare l'attacco con un sostituto di Dusan Vlahovic e Cherubini starebbe pensando di tornare su un vecchio pallino dei bianconeri, Luis Suarez.

Juventus, per l'attacco starebbe tornando di moda il nome del 'pistolero' Luis Suarez

La Juventus nella prossima finestra di Calciomercato estiva dovrà acquisire un attaccante che possa permettere a Dusan Vlahovic di rifiatare. Per questo, i bianconeri starebbero sondando diversi nomi tra cui, apparirebbe nella giornata di oggi, quello di Luis Suarez. Il centravanti uruguayano dal prossimo 1° di luglio si svincolerà come parametro zero dall'Atletico Madrid e per età e curriculum, rappresenterebbe il prototipo del calciatore indicato da Massimiliano Allegri.

A riportare la notizia, è stato l'esperto di calciomercato Momblano, che sul proprio profilo Twitter ha scritto: "Il profilo dell’attaccante esperto, scafato, pronto all’uso, anche un po’ “cattivo” disegnato da Allegri non lascia insensibile la società perché è un concetto ribadito nei summit: Luis Suarez è stato riproposto alla Juve e al momento non sarebbe un’ipotesi respinta dal club". Rimanendo in tema attaccanti per la Juventus, la pista per Angel Di Maria apparirebbe sempre calda, ma qualora l'argentino non dovesse arrivare a Torino, Cherubini avrebbe già scelto il suo sostituto, David Neres. L'esterno offensivo dello Shakhtar Donetsk, molto probabilmente saluterà la compagine allenata da Mister Roberto De Zerbi a causa della guerra scoppiata in terra ucraina.

Il giocatore classe '97, starebbe dunque meditando se trasferirsi in bianconero o se accettare il corteggiamento del Benfica.

Chiellini incensa Gatti: "E' un bravo ragazzo, deve lavorare e non bisogna mettergli addosso tanta pressione"

Proprio nella giornata in cui è stato presentato dai Los Angeles Fc, Giorgio Chiellini è tornato a parlare della Juventus e di un calciatore che in moti hanno indicato come suo possibile erede, Federico Gatti.

Del giovane centrale ex Frosinone, Chiellini ha detto ai microfoni di Rai Radio1, Radio anch'io sport: "Gatti mi ha fatto una buonissima impressione nei pochi giorni in cui siamo stati insieme prima della partita con l'Argentina. Un bravo ragazzo, venuto fuori con passione, ha qualità fisiche e tecniche anche sopra la media per essere un marcatore.

Deve lavorare e non bisogna mettergli tanta pressione, ma ha tutto per fare bene con la Juventus e la Nazionale. È un ragazzo di sicuro valore". Chiellini ha poi focalizzato il discorso sul suo futuro, ammettendo come avesse avuto il bisogno di una nuova esperienza per avvicinarsi gradualmente all'addio con il calcio professionistico.