Lautaro Martinez infiamma il calciomercato dell'Inter. Grazie alla grande stagione con la maglia nerazzurra, il Toro è uno degli attaccanti più corteggiati del panorama internazionale, e le offerte potrebbero presto arrivare.

Sfumato Mbappè, il Real Madrid prepara un mercato di altissimo livello per rimanere ai vertici del calcio spagnolo e soprattutto per riconfermarsi in Champions League. I Blancos starebbero così valutando di effettuare un grande colpo in attacco, così da completare il reparto offensivo a disposizione di Carlo Ancelotti. Tra i nomi seguiti dalla dirigenza dei Merengues, ci sarebbe anche quello di Lautaro, valutato dall'Inter almeno 70-80 milioni di euro.

Molto del futuro di Lautaro dipenderà dalle mosse che i nerazzurri effettueranno per puntellare il reparto offensivo. Infatti, con le trattative imbastite per arrivare a due grandi attaccanti come Romelu Lukaku e Paulo Dybala, il futuro del dieci argentino potrebbe essere ancora incerto. L'arrivo di questi due attaccanti, metterebbe in discussione la permanenza di Lautaro ma anche di Edin Dzeko, che potrebbe lasciare Milano: il bosniaco sarebbe nel mirino della Juventus, come vice Vlahovic.

Il club nerazzurro vorrebbe però cedere un solo big per continuare il progetto: infatti, il calciatore che potrebbe esser sacrificato è Alessandro Bastoni, che ha tanto mercato internazionale. Infatti, il centrale italiano sarebbe nel mirino di diversi club di Premier League, come Chelsea e Tottenham, che ha già sottratto ai nerazzurri Ivan Perisic, ufficializzato nelle scorse ore di mercato.

Inter, Sensi nel mirino del Monza. Interesse della Fiorentina per Gagliardini

Oltre agli acquisti, l'Inter sta valutando le possibili cessioni degli elementi in esubero ed ormai fuori dal progetto tecnico di Simone Inzaghi.

In quest'ottica sembrerebbe in bilico, il futuro di due centrocampi: Stefano Sensi e Roberto Gagliardini.

Il primo è ormai fuori dal progetto nerazzurro, nonostante abbia offerto buone prestazioni nei sei mesi trascorsi alla Sampdoria. I bluerchiati potrebbero riproporsi per acquistarlo a titolo definitivo, ma attenzione al Monza, che dopo la promozione nel massimo campionato, potrebbe decidere di allestire una grande squadra per rimanere in Serie A.

Attenzione alla situazione anche di Roberto Gagliardini, che per un'offerta importante potrebbe salutare Milano. Il centrocampista italiano è nel mirino della Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Infine, anche Dimarco potrebbe salutare l'Inter. L'esterno, valutato 25 milioni di euro, è nel mirino di Arsenal e soprattutto del Torino di Juric.