Puntellare la rosa a disposizione dell'allenatore Massimiliano Allegri per ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. È questa l'intenzione della Juventus, che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare le richieste del proprio tecnico e rinforzare l'organico.

Per quanto concerne la trequarti, l'obiettivo numero uno resta Angel Di Maria, che però non ha ancora sciolto le riserve: El Fideo vorrebbe un solo anno di contratto, rispetto alla richiesta dei bianconeri di due anni; inoltre, si sarebbe inserito anche il Barcellona, che sta monitorando la situazione in vista del possibile addio di Ousmane Dembelè, conteso tra Liverpool e Chelsea.

Per questo, la Vecchia Signora sta valutando altri profili in caso di mancato approdo di Di Maria alla corte di Massimiliano Allegri. Tra i giocatori seguiti dal direttore sportivo Cherubini, ci sarebbe anche Domenico Berardi, esterno del Sassuolo che in questa stagione ha avuto una grande crescita, dimostrando di poter ambire a grandi piazze. Il club neroverde non fa sconti e chiede almeno 45 milioni di euro per il suo gioiello. I buoni rapporti tra i due club, complici i precedenti accordi per Locatelli e Traorè, potrebbero risultare fondamentali per intavolare una trattativa.

I bianconeri non sono però l'unica società che sta monitorando le prestazioni di Berardi: infatti, attenzione al Milan di Stefano Pioli, a caccia di un grande esterno per puntellare la batteria di trequartisti alle spalle del bomber nel 4-2-3-1 del tecnico rossonero, e soprattutto alla Roma ,che con la possibile cessione di Zaniolo, potrebbe decidere di virare sul numero 25 neroverde.

Juve, resta la viva la pista Kostic

Berardi non è il solo esterno che i bianconeri stanno monitorando in caso di mancato arrivo di Di Maria. Sempre attuale la candidatura di Flip Kostic, esterno serbo che è stato autore di una grande stagione con l'Eintrach di Francoforte.

Il club tedesco sa che difficilmente potrà trattenere il suo numero dieci: per questo, chiede almeno 20 milioni di euro per lasciarlo partire.

La Juventus resta sul pezzo in caso di comprendere la decisione ed il futuro di Di Maria.

Juve, il possibile rientro di Chiesa tra settembre ed ottobre

Intanto, la Juventus aspetta il rientro di Federico Chiesa, che dopo una stagione complicata, causa un grave infortunio, è pronto a prendersi la Vecchia Signora e ritagliarsi un ruolo fondamentale nella prossima stagione.

L'esterno italiano si sarebbe ridotto le vacanze per ritornare in campo già ad agosto, ed essere poi a disposizione tra settembre ed ottobre, saltando così solo le prime partite della stagione.

Il recupero del numero 22 sarà fondamentale per Allegri, che nelle ultime conferenze stampa, ha rimarcato la possibilità di giocare con un 4-3-3, modulo che metterebbe in grande evidenzia le caratteristiche di Chiesa.