In vista del Calciomercato, oltre a rinforzare il reparto offensivo e il centrocampo con acquisti di caratura internazionale, la dirigenza della Juventus sta lavorando anche per le corsie esterne difensive, che potrebbero avere un ruolo fondamentale nel modulo della prossima stagione. Per quanto concerne il versante mancino, i bianconeri potrebbero salutare Alex Sandro, che nelle ultime stagioni non ha convinto del tutto e potrebbe partire in estate. Sul terzino brasiliano ci sarebbe l'interesse del Chelsea, pronto a salutare Marcos Alonso direzione Barcellona.

Idea Grimaldo per la Juve

Per questo la Juventus sta monitorando diversi profili che possano sostituire il terzino verdeoro. Tra i nomi sondati, ci sarebbe anche quello di Alex Grimaldo, terzino spagnolo in forza al Benfica, che già da diverse stagione è nel mirino di diversi club italiani come il Napoli, che ha poi virato su altri profili come Matias Olivera. La Vecchia Signora potrebbe così fiondarsi sull'esterno della Roja, che viene valutato 20 milioni di euro dal Benfica. Si potrebbe trovare un possibile accordo attorno ai 15 milioni di euro, grazie soprattutto alla volontà del calciatore che vorrebbe provare una nuova esperienza europea.

I bianconeri stanno lavorando anche sul versante destro, con il nome di Nahuel Molina che sarebbe il primo della lista.

L'Udinese non fa sconti e chiede almeno 30 milioni di euro per l'esterno argentino, nel mirino anche dell'Atletico Madrid del Cholo Simeone.

Juve, interesse dell'Arsenal per Morata

Il futuro di Alvaro Morata potrebbe essere lontano dalla Juventus. Tra i bianconeri e l'Atletico Madrid, che detiene il cartellino del bomber spagnolo, non c'è accordo per il riscatto che ammonterebbe attorno ai 30 milioni di euro.

Per questo, l'esperienza del numero 9 a Torino potrebbe essere al capolinea. Su Morata, ci sarebbe il forte interesse dell'Arsenal di Arteta, che dopo la beffa della mancata qualificazione alla prossima Champions League, vuole riscattarsi nella prossima Premier League. I Gunners hanno poi salutato Lacazette e per questo sono alla ricerca di un attaccante che possa sostituire degnamente il bomber francese.

In caso di mancato riscatto di Morata, la Juventus starebbe già sondando altri profili come Luis Muriel dell'Atalanta, valutato 15 milioni di euro, ed Edin Dzeko, che potrebbe lasciare l'Inter in caso di doppio acquisto in attacco da parte dei nerazzurri.