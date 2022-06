La dirigenza della Juventus in vista del Calciomercato sta lavorando su tutti i reparti, non solo per arrivare a innesti di grande spessore e caratura come Angel Di Maria e Paul Pogba. La Vecchia Signora ha infatti l'intenzione di rinforzarsi anche sulle corsie laterali, con l'obiettivo di aumentare le occasioni da rete per gli attaccanti.

Idee Molina e Udogie per la Juve

Per il ruolo di terzino destro, il primo nome sulla lista sarebbe quello di Nahuel Molina, esterno argentino e tra i migliori del campionato italiano. Il terzino dell'Albiceleste ha avuto una crescita esponenziale, entrando nel mirino di diversi top club italiani ed europei, tra cui la Juventus.

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, i bianconeri avrebbero già offerto 20-25 milioni di euro per l'esterno friulano, ma l'offerta sarebbe stata rispedita al mittente, visto che l'Udinese chiede almeno 30-35 milioni per il suo terzino.

L'Udinese spera inoltre in un'asta, visto il forte interesse dell'Atletico Madrid del Cholo Simeone, che dopo De Paul potrebbe continuare la sinergia con il club friulano. La Juventus però non molla e prepara un'altra offensiva importante per accaparrarsi le prestazioni di Molina.

Sempre dall'Udinese, i bianconeri monitorano anche la candidatura di Destiny Udogie, valutato almeno 15-20 milioni di euro. L'esterno italiano dell'Under 21 è nel mirino anche dell'Inter, dopo l'addio di Ivan Perisic.

Juve, continua il pressing su Kostic

La Juventus monitora anche altri profili per puntellare anche le corsie offensive e regalare varie alternative a Massimiliano Allegri.

Oltre alla conferma di Federico Chiesa, ed al possibile arrivo di Angel Di Maria, i bianconeri stanno valutando anche la candidatura di Filip Kostic, esterno serbo che è stato tra i grandi protagonisti della vittoria dell'Europa League da parte dell'Eintracht di Francoforte.

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, la Vecchia Signora avrebbe trovato un accordo con l'entourage del calciatore, mentre con il club tedesco c'è ancora distanza. La Juventus offre una cifra attorno ai 15 milioni di euro, mentre il Francoforte chiede almeno 20 milioni di euro.

Kostic rappresenterebbe un ottimo colpo per i bianconeri e soprattutto per Max Allegri, soprattutto vista la grande duttilità dell'esterno serbo nel giocare in diverse posizioni di cambio e di modulo, dal 3-5-2 a esterno a tutta fascia, al 4-3-3 come esterno offensivo.