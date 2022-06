Puntellare l'organico a disposizione del tecnico bianconero Massimiliano Allegri, così da ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. Sono queste le intenzioni della Juventus, che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare le richieste del proprio allenatore e rinforzare la rosa a sua disposizione.

Juve, nel mirino il difensore Umtiti

La difesa ed in particolare il pacchetto di centrali sono all'ordine del giorno in casa juventina, con la dirigenza che sta monitorando diverse piste per rinforzare il pacchetto arretrato. Oltre al sogno Kalidou Koulibaly che non ha ancora sciolto le riserve del proprio futuro, tra i nomi seguiti dal direttore sportivo Cherubini ci sarebbe anche quello di Samuel Umititi, difensore francese del Barcellona.

L'ex centrale del Lione non dovrebbe rinnovare il proprio contratto con i blaugrana e potrebbe così diventare una buona opportunità a parametro zero. La Vecchia Signora sta monitorando con grande attenzione la situazione, ma molto dipenderà dalle condizioni fisiche del difensore francese, che in queste ultime stagioni è stato fermo ai box per lunghi mesi a causa di diversi infortuni.

Altra pista da prendere in considerazione è quella legata a Nikola Milenkovic, centrale serbo della Fiorentina che ha centrato la qualificazione in Conference League con la formazione di Vincenzo Italiano. Il numero quattro viola viene valutato almeno 20 milioni di euro, e resta nel mirino anche dell'Inter in caso di cessione di Skriniar al Paris Saint Germain.

Juve, Wijndal vicino all'Ajax

Uno degli obiettivi per la corsia mancina della Juventus starebbe per sfumare. Infatti, Owen Wijndal, terzino olandese dell'Az, sarebbe vicino a continuare la sua esperienza in Eredivisie con la maglia dell'Ajax. Secondo alle ultime indiscrezioni di mercato, il club dei Lancieri avrebbe trovato l'accordo con l'Az per una cifra attorno ai 10 milioni di euro.

In corsa, resta anche la candidatura di Emerson Palmieri, che da diverse stagioni è accostato alla Juventus. Dopo il prestito al Lione, l'esterno della Nazionale di Mancini è ritornato al Chelsea e potrebbe partire definitivamente in questa sessione estiva di Calciomercato. Sull'ex Roma, ci sarebbe però l'interesse dell'altra squadra della Capitale, ovvero la Lazio che vuole puntellare le corsie esterne a disposizione di Maurizio Sarri.

Per il lato opposto, resta da capire il futuro di Juan Cuadrado, che non ha ancora rinnovato il proprio contratto. I bianconeri monitorano il profilo di Molina, esterno argentino in forza all'Udinese. Il club friulano chiede almeno 20 milioni di euro per lasciar partire il suo esterno.