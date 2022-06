Uno degli snodi cruciali per il calciomercato del Napoli è rappresentato dalla permanenza di Kalidou Koulibaly, leader della retroguardia e simbolo del club partenopeo. Tra le parti non si è ancora trovata la quadra per il rinnovo contrattuale, con il difensore, che chiederebbe l'ingaggio da sei milioni di euro percepito finora, mentre il patron Aurelio De Laurentiis vorrebbe abbassare il monte ingaggi della squadra.

Possibile duello per Koulibaly

Per questo, il futuro di Koulibaly è incerto. Sul centrale senegalese c'è l'interesse del Barcellona che attraverso un mercato di grande rilievo, vorrebbe ritornare a competere ad altissimi livelli come fatto in questi anni.

I blaugrana non sarebbero però disposti a mettere sul piatto quei 40 milioni di euro, richiesti dal presidente azzurro per iniziare a intavolare una possibile trattativa.

Il Barcellona non è il solo club interessato al capitano del Senegal, infatti anche la Juventus sta monitorando con grande attenzione la situazione, vista la possibile partenza di De Ligt che resta nel mirino dei top club europei.

In casa partenopea potrebbe partire anche Fabian Ruiz, che come il difensore va in scadenza di contratto fra un anno. Anche in quest'ottica c'è da considerare l'interesse dei bianconeri, che oltre Pogba, potrebbero regalare un altro grande centrocampista a Massimiliano Allegri.

Napoli, possibile scambio Luis Alberto-Politano

Intanto, i partenopei stanno lavorando anche sul fronte acquisti.

Per la trequarti, oltre al nome di Deulofeu, la società azzurra sta osservando la situazione di Luis Alberto, centrocampista spagnolo che potrebbe lasciare la Lazio. I biancocelesti vorrebbero trattenere Milinkovic-Savic, e per questo potrebbe dire addio al "Mago", valutato attorno ai 30-40 milioni di euro.

Per abbassare le richieste del club di Lotito, il Napoli potrebbe decidere di mettere sul piatto il cartellino di Matteo Politano, che potrebbe lasciare Napoli. L'esterno azzurro è nel mirino anche del Milan e del Valencia di Gennaro Gattuso.

Nell'affare per il laziale, potrebbe essere inserito anche il cartellino di Mario Rui, visto l'arrivo di Oliveira dal Getafe, e l'interesse dei partenopei per Parisi dell'Empoli.

In ottica centrocampo, resta viva anche la candidatura di Matias Svanberg, che potrebbe risultare una pista concreta in caso di addio di Fabian Ruiz.

Infine, per l'attacco si valuta il nome di Beto in caso di partenza di Andrea Petagna.