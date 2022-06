Puntellare la rosa a disposizione del tecnico bianconero Massimiliano Allegri, così da ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. E' questa l'intenzione della Juventus, che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare le richieste del proprio allenatore.

La difesa ed in particolare il pacchetto di centrali è uno degli snodi fondamentali per il mercato bianconero: l'addio di Chiellini e il rinnovo che tarda ad arrivare per Mathijjs De Ligt, starebbero obbligando la Juve a ritornare sul mercato. Se il sogno resta Kalidou Koulibaly del Napoli, i bianconeri stanno considerando anche altre opzioni.

Uno dei nomi seguiti dal direttore sportivo Cherubini è quello di Nikola Milenkovic, che ha offerto buone prestazioni con la Fiorentina di Vincenzo Italiano. La dirigenza viola valuta il numero quattro non meno di 20 milioni di euro.

La Vecchia Signora sta così monitorando la situazione, ma deve fare i conti con il forte interesse dell'Inter, che in caso di addio di uno dei pezzi pregiati della retroguardia come Milan Skriniar ed Alessandro Bastoni, potrebbe decidere di virare sul centrale serbo. Inoltre, i nerazzurri sembrerebbero avvantaggiati, visto che potrebbero inserire nella trattativa i cartellini di calciatori come Roberto Gagliardini e Stefano Sensi, molto graditi alla Fiorentina.

Milenkovic non è il solo difensore della viola attenzionato dai bianconeri: anche il brasiliano Igor sarebbe nel mirino della Vecchia Signora.

Per l'ex centrale della Spal, che si è guadagnato la fiducia di Italiano con ottime prestazioni, la Viola chiede almeno 10-15 milioni di euro.

Juve, offerta da 15 milioni per Kostic

Non solo Angel Di Maria. In attesa di capire il futuro del fuoriclasse argentino, la Juventus continua a sondare altri profili per la trequarti.

Tra i nomi maggiormente apprezzati dall'ambiente bianconero, c'è sicuramente quello di Filip Kostic, trascinatore dell'Eintrach di Francoforte.

Stando alle ultime notizie, nonostante le prove di rinnovo tra l'esterno serbo e il club tedesco, la Vecchia Signora starebbe preparando un'offerta attorno ai 15 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni di Kostic.

Più costose sono due idee italiane, che rispondono ai nomi di Domenico Berardi e Nicolò Zaniolo. Per l'esterno del Sassuolo, servono almeno 40-45 milioni di euro; anche il Milan sarebbe sul numero 25 neroverde.

Anche per Zaniolo si parla di cifre importanti attorno ai 50-60 milioni di euro: i bianconeri potrebbero così proporre delle contropartite come Arthur per abbassare le pretese dei giallorossi, che fino a questo momento non hanno sortito l'effetto sperato.