Puntellare l'organico a disposizione del tecnico bianconero Massimiliano Allegri per ritornare a competere in Italia e in Europa. È questo l'obiettivo della Juventus, che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare le richieste del proprio allenatore.

Juve, nel mirino Arnautovic e Simeone

La dirigenza juventina sta lavorando sul fronte attacco: l'intenzione sarebbe quella di acquistare un attaccante che possa far rifiatare Dusan Vlahovic in alcune partite. Sono tanti i nomi sull'agente del direttore sportivo Cherubini: tra questi, ci sarebbe anche quello di Marko Arrnautovic, simbolo del Bologna in questa stagione ed autore di 14 reti in campionato con la maglia rossoblù; difficile che il Bologna possa privarsi di un attaccante così importante, ma molto dipenderà dalle offerte che arriveranno per il nove austriaco.

Altro grande protagonista di questa stagione è stato certamente il Cholito Giovanni Simeone, che ha vissuto la sua miglior stagione italiana, che si è conclusa con 17 reti. Il Verona lo ha appena riscattato per una cifra attorno ai 12 milioni dal Cagliari, ma il futuro dell'argentino potrebbe essere altrove. Infatti, in caso di arrivo di un'offerta attorno ai 20 milioni di euro, il club clivense potrebbe decidere di intavolare una trattativa per una sua eventuale cessione.

Candidatura da prendere in considerazione è quella di Luis Muriel, attaccante colombiano dell'Atalanta che in questa stagione ha vissuto un'annata negativa come tutto il club bergamasco. Vista la possibile permanenza di Duvan Zapata, il nove della Dea potrebbe decidere di lasciare Bergamo per giocare con maggiore continuità: la società lo valuta tra i 15-20 milioni di euro.

Infine, completiamo con due idee di grande esperienza e personalità, che potrebbero risultare importanti anche nel cammino europeo: ovvero Edin Dzeko, che con l'arrivo di nuovi attaccanti potrebbe lasciare l'Inter, ed Olivier Giroud, che con l'arrivo di Origi e l'acquisto di un altro attaccante da parte del Milan potrebbe decidere di lasciare i rossoneri.

Juve, Di Maria nel mirino del Barcellona: possibile rinnovo per Kostic

Intanto, la Juventus continua a monitorare diverse piste per puntellare la trequarti a disposizione di Max Allegri.

L'obiettivo numero resta Angel Di Maria, ma nella corsa per El Fideo si sarebbe inserito anche il Barcellona: l'esterno argentino vorrebbe solo un anno di contratto in vista del Mondiale in Qatar per poi ritornare in patria.

Questo aspetto potrebbe essere fondamentale per le sorti della trattativa.

Viste le difficoltà per arrivare all'argentino, la Vecchia Signora valuta anche altri profili come quello di Filip Kostic: stando alle ultime indiscrezioni, l'Eintrach di Francoforte, in vista anche del percorso in Champions League, non vorrebbe perdere il calciatore ed avrebbe offerto un rinnovo importante da 4,5 milioni di euro. In caso di mancato accordo, l'esterno serbo diventerebbe uno dei nomi caldi per questo mercato estivo.