Puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, per ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. È questo l'obiettivo della Juventus, che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare le richieste del proprio tecnico e disputare una stagione da assoluti protagonisti.

Juve, possibile interesse per Kostic

In attesa di comprendere acquisti di grande caratura come Angel Di Maria e Paul Pogba, i bianconeri starebbero lavorando anche per puntellare le corsie a disposizione di Allegri. Se Perisic, resta l'obiettivo numero uno ma complicato vista la resistenza dell'Inter e la concorrenza di Tottenham e il Chelsea, la dirigenza juventina sta monitorando anche altre piste in attesa di capire il futuro del croato.

Tra i nomi sondati dalla Vecchia Signora, ci sarebbe anche quello di Filip Kostic, esterno serbo in forza all'Eintracht di Francoforte e autore di una grande stagione con il club tedesco, che si è conclusa con la vittoria dell'Europa League. L'esterno non ha rinnovato il proprio contratto con la società tedesca, e per questo potrebbe essere un calciatore molto appetibile dal punto di vista del mercato.

Oltre alla Juventus, ci sarebbe anche l'interesse dell'Inter, che in caso di possibile addio di Perisic o Dumfries, potrebbe virare fortemente su Kostic, per puntellare le corsie esterne a disposizione del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi.

Juve, le possibili cessioni: da Arthur a Morata

Per finanziare i colpi per il prossimo mercato estivo, la Juventus sta varando anche le possibili cessioni.

Patiamo dalla difesa. L'unica certezza risponde al nome di Leonardo Bonucci, mentre il futuro di de Ligt e Rugani è ancora tutto da scrivere. Per il difensore olandese, nonostante il possibile rinnovo contrattuale, ci sarebbe il forte interesse del Chelsea di Tuchel, che perso Rudiger è a caccia di un centrale di grande personalità e spessore internazionale.

Per Rugani, il rinnovo sembra complicato: la Juventus vorrebbe inserirlo come contropartita tecnica per arrivare ad Acerbi.

Passiamo al centrocampo: sono tanti i nomi che potrebbero salutare Torino; tra questi, c'è Arthur nel mirino dell'Arsenal, che potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Gabriel, per accaparrarsi le prestazioni del centrocampista brasiliano.

L'Inghilterra potrebbe essere nel futuro anche di Adrien Rabiot, nel mirino del Chelsea; i Blues potrebbero mettere sul piatto una cifra attorno ai 15 milioni di euro per convincere la Juventus a lasciar partire il mediano francese.

Infine, l'attacco. In bilico il riscatto di Alvaro Morata dall'Atletico Madrid. In caso di mancato accordo tra le parti, il bomber spagnolo potrebbe finire al Barcellona, mentre per Kean si profila un possibile ritorno al Paris Saint Germain.