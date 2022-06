La Juventus, in caso di mancato arrivo di Angel Di Maria, potrebbe puntare su Domenico Berardi del Sassuolo, che nella stagione appena conclusa ha segnato 15 gol e fornito 17 assist ai suoi compagni. In 10 anni nella società emiliana, il centrocampista ha disputato più di 300 match con il Sassuolo segnando oltre 100 gol. Il suo prezzo di mercato è di circa 30 milioni di euro, ma la Juve che potrebbe trovare una modalità di pagamento agevolata con la società emiliana (come già successo per il trasferimento di Manuel Locatelli a Torino la scorsa estate).

Oltre a uno fra Di Maria e Berardi potrebbe arrivare un altro giocatore di fascia per il settore avanzato. Piace Filip Kostic, in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte a giugno 2023 e che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.

Juventus, non solo Berardi: possibile l'acquisto anche di Kostic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare almeno due giocatori di fascia per il settore avanzato. Allegri dalla stagione 2021-2022 dovrebbe infatti affidarsi al 4-3-3, per questo si starebbe lavorando all'ingaggio di Di Maria. Arrivano però indiscrezioni di mercato che confermano come ci siano delle problematiche nell'intesa contrattuale fra l'argentino e la società bianconera.

Per questo la Juventus starebbe valutando come alternativa Domenico Berardi.

Il club piemontese penserebbe anche all'acquisto anche di Filip Kostic, vincitore dell'Europa League con l'Eintracht Francoforte e in scadenza di contratto a giugno 2023 e con un'offerta da 20 milioni di euro potrebbe trasferirsi nella società bianconera.

A tal riguardo ha parlato anche il direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte, sottolineando come ogni decisione spetterà al centrocampista serbo. Kostic avrebbe ricevuto un'offerta di prolungamento di contratto fino a giugno 2026 a circa 4 milioni di euro a stagione. Il giocatore lascerebbe la società tedesca solo per trasferirsi in una società che disputa la Champions League.

Il resto del mercato della Juventus

Filip Kostic alla Juventus ritroverebbe il compagno di nazionale Dusan Vlahovic.

Il club bianconero lavora però anche a rinforzi per il difesa. Potrebbero arrivare un terzino sinistro e un terzino destro. Per quanto riguarda il centrocampo si valuta l'ipotesi Rodrigo De Paul, che potrebbe lasciare l'Atletico Madrid in prestito.