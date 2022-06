In vista del Calciomercato estivo la Juventus, sul fronte offensivo, oltre all'acquisto di un vice Vlahovic, sta lavorando per riportare Alvaro Morata a Torino: l'attaccante spagnolo vorrebbe continuare il proprio percorso in bianconero, ma al momento non c'è l'accordo con l'Atletico Madrid. I Colchoneros chiedono 20 milioni di euro per il riscatto a titolo definitivo, mentre la dirigenza juventina vorrebbe uno sconto sulla cifra richiesta dal club spagnolo.

Possibili due contropartite per arrivare a Morata

Per abbassare le richieste dei Colchoneros, i bianconeri vorrebbero inserire delle contropartite tecniche gradite al Cholo Simeone: in particolare si tratterebbe di due centrocampisti come Denis Zakaria (che con l'arrivo di Pogba e la conferma di McKennie potrebbe salutare la Juventus dopo solo sei mesi dal suo arrivo) e soprattutto Adrien Rabiot.

Su di lui ci sarebbe anche l'interesse di alcuni top club di Premier League, come Chelsea e Manchester United.

Inoltre la Juventus sta cercando anche un esterno offensivo: oltre alla pista Angel Di Maria a parametro zero, i bianconeri tengono d'occhio la candidatura di Nicolò Zaniolo, finito intanto nel mirino anche del Milan. La Vecchia Signora vorrebbe inserire il cartellino di Arthur per abbassare le pretese della Roma, mentre il club giallorosso chiede un'offerta cash attorno ai 50-60 milioni di euro.

Juve, è ufficiale il riscatto di Demiral dall'Atalanta

Intanto i bianconeri hanno piazztno una cessione importante ovvero quello di Merith Demiral, che è diventato a titolo definitivo un calciatore dell'Atalanta.

Dopo una fase di stallo per il riscatto del difensore turco, la trattativa si è sbloccata sulla base di 20 milioni di euro, che il club bergamasco ha versato nelle casse della Vecchia Signora. Nonostante un riscatto importante, il futuro di Demiral potrebbe essere lontano dall'Italia, con il Newcastle che sarebbe pronto ad investire cifre importanti per portarlo in Inghilterra.

Dopo l'addio del centrale turco, i bianconeri devono affrontare la questione legata al futuro di Mathijjs De Ligt. Il centrale olandese potrebbe decidere di lasciare Torino: su di lui ci sarebbe il forte interesse del Chelsea e del Manchester United. In caso di mancato rinnovo, i bianconeri potrebbero decidere di cedere l'ex Ajax, solo di fronte a un'offerta attorno ai 80-90 milioni di euro.